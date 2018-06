Roško Polje proslavilo svoga nebeskog zaštitnika

ROŠKO POLJE – Slio se narod jučer, 24. lipnja, podno silnoga Zavelima kako bi u zagrljaju vjetra proslavio svetkovinu sv. Ivana Krstitelja, patrona župe Roško Polje. Velika, svečana procesija s kipom svetoga Ivana tradicionalno je prethodila misnome slavlju koje je ove godine predslavio provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko.

– Prije točno deset godina ovdje smo proslavili 250. obljetnicu osnutka župe Roško Polje. Ona je službeno utemeljena 1758. godine i to je najstarija župa, podsjetio je provincijal na samome početku misnoga slavlja.

– U svakom je vremenu bilo teško biti pravi kršćanin, ali mi se čini da je u ovom našem, suvremenom dobu to posebno teško. Srca današnjih ljudi su prenatrpana željama isključivo za materijalnim dobrima i brigom oko tih dobara da u njima više nema mjesta za Boga i duhovne vrijednosti. Događa se prava utrka za blagostanjem i što je najpogubnije, ne trči se više iz siromaštva u blagostanje kao što se to nekad činilo, nego se želi otići iz blagostanja u još veće blagostanje, između ostalog je rekao fra Miljenko u svojoj nadahnutoj homiliji.

– Žalostan sam što je puno Rožana otišlo u svijet, ali sam isto tako radostan što im je zavičaj i sveti Ivan ostao u srcu pa mu se uvijek rado vraćaju. Današnji blagdan mi dopušta da vas zamolim da se uvijek vraćate na mjesto iz kojega ste ponikli i u kojem ste dobili blagoslov za svoj život, dodao je današnji propovjednik.

Na kraju misnoga slava riječi zahvale uputio je roški župnik fra Jozo Radoš Đoka, a svakako treba dodati da je slavlje svojim skladnim pjevanjem uzveličao župni zbor.

Izvor: Crkva na kamenu/www.tomislavcity.com