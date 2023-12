Slavlje svetkovine Gospodinova rođenja – Božića u Mostaru

MOSTAR – Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski-upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić predvodio je u nedjelju, 24. prosinca misu polnoćku u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve.

Uz biskupa Palića na slavlju su sudjelovali imenovani banjolučki biskup mons. Željko Majić, generalni vikar mostarsko-duvanjske biskupije mons. dr. Nikola Menalo, katedralni župnik don Josip Galić, župni vikar don Branimir Bevanda, a posluživao je đakon i biskupov tajnik don Antonio Zirdum.

U propovijedi je biskup Palić rekao da se Božić događa „bili mi spremni ili ne, gorljivi ili ravnodušni, sretni ili žalosni. Bog se rodio, ušao u ljudsku povijest, ušao u tvoju i moju povijest. Od te svete, tihe noći više nitko neće moći govoriti protiv neprijateljske sudbine koja nas napušta u vrtlogu naših patnji ili vikati protiv bezosjećajnog i neprijateljskog boga, niti nagađati oko „nečega“ što je u temelju smisla života. Bog je došao objaviti nam se. Bog je došao darovati nam se.“

Govoreći o poruci prvoga čitanja i Izaijina proročanstva, biskup Palić je poručio da unatoč rođenju Isusa „Kneza mira“, unatoč brojnim svađama, ratovima, nesrećama i teškoćama u svijetu, ipak se Isusovim rođenjem dogodila promjena. Ljudi dopuštaju da ih dotakne i potakne taj naizgled bespomoćni Knez mira da prevladaju razmirice i pridonesu pomirenju u svijetu. Uvijek iznova pogled na Dijete u jaslama osvaja naša srca i otapa našu tvrdoću srca. Biskup je, također, kazao da Božić bez euharistijskoga slavlja i zajedništva ne ide. Tada Božić više ne bi bio Božić. Božić bez euharistije bio bi veoma prazna kulturološka predstava. I zato slavimo Božić, zato se okupljamo da zajedno podijelimo veliku radost ovoga velikoga svjetla.

Podsjetivši na činjenicu da se danas u svijetu na pet od sedam kontinenata događaju oružani sukobi, te da je i ove večeri strah od terorističkih napada ispunio i vjernike nekih europskih gradova, biskup Palić je naglasio da se slaveći Božić ne osvrćemo samo na prošli događaj rođenja Sina Božjega, nego gledamo naprijed u budućnost i čekamo da Bog dovrši ono što je započeo u Isusu Kristu. Isusovo rođenje početak je nove ere, ali još nije dovršetak Božjih planova.

Biskup Palić je vjernike posebno pozvao da se ohrabreni događajem Božjega utjelovljena u Isusu iz Nazareta odupru „prorocima nesreće“ koji žele zatamniti ovo betlehemsko svjetlo koje nam daruje snagu i podržava nadu. Ti „proroci nesreće“ u današnje vrijeme su svi oni koji u sadašnjim okolnostima i događajima prepoznaju samo pustoš i blizinu kraja svijeta, a ne prepoznaju Boga na djelu, posađenu klicu i rast njegova Kraljevstva i snagu Božje milosti. Nažalost, tih „proroka nesreće“ ima i među svećenicima i redovnicima danas. Otvorite internetske portale ili pogledajte govore i nastupe pojedinaca. Koristi od ulijevanja straha, uvođenja drugih u zabludu i pretjeranih analiza nema. Potrebno nam je obraćenje srca – svima, naglasio je biskup Palić.

„Mesijino rođenje samo je jedna etapa povijesnoga hoda prema svojoj punini. Ali, ako je Mesija rođen, onda postoji nada za sve. Rođenje Djeteta Mesije je znak da Božji plan ide dalje, da unatoč nemirima povijesti raste Kraljevstvo, da tama nema više nikakvu mogućnost pobjede. Mesija koji je rođen ponovno budi nadu, ponovno uzdiže našu volju da se ne predamo, da se ne mirimo s tamom i da se Božjim oružjem i Njegovom moći borimo protiv tame. Dionici smo njegove moći uvijek kad se učinimo malenima, kad se stavimo u službu Bogu i svojim bližnjima“, poručio je biskup Palić poželjevši da „Betlehemskom djetetu otvorimo svoja srca i dopustimo da nas zahvati to svjetlo Betlehemske štalice. Ne bojmo se. Bog više daje, nego što mi mislimo da uzima!“

Misno slavlje u ispunjenoj mostarskoj katedrali animirao je mješoviti katedralni zbor „Marija“ pod ravnanjem mo. don Dragana Filipovića i uz pratnju Tamburaškog orkestra Mostar. Na misi polnoćki bili su nazočni, kao i svake godine, predstavnici Srpske pravoslavne Crkve iguman manastira Žitomislići otac Danilo Pavlović i paroh mostarski otac Duško Kojić.

Božićnu misu u ponedjeljak, 25. prosinca u mostarskoj katedrali slavio je, također, mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić, uz sudjelovanje generalnog vikara mons. dr. Nikole Menala, katedralnog župnika don Josipa Galića, župnog vikara don Branimira Bevandu i đakona i biskupova tajnika don Antonia Zirduma.

Govoreći o Ivanovu evanđelju, biskup Palić je rekao kako nam Ivan pokazuje da stvaranje nije događaj iz prošlosti, već stalni život Boga sa svojim narodom. Ovo Evanđelje uzdiže događaj o Kristovom rođenju na razinu simbola i razmatra teološko značenje Božjega utjelovljenja u Isusu.

To je za nas istina Božića. To je također božićna istina i za onu osobu koja živi u mome susjedstvu, za one koje volimo, za one koji su slični nama i one koji su drugačiji, za stranca i za naše neprijatelje. “I Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama.”

Govoreći o paradoksu da svjetlo svijetli, da Bog dolazi, da se rađa i danas, a mi ga ne želimo, biskup Palić je poručio da i u takvoj stvarnosti Bog ostvaruje svoj plan i još jasnije vidimo pobjedničku moć milosti. Jer, unatoč svemu, „Bog je tako ljubio svijet, taj svijet negostoljubiv i neprijateljski, da je dao svoga Sina jedinorođenca“. Iako je svjetlost bila prisiljena suočiti se s negativnom moći tame, tama je nije pobijedila.

Istina, „svjetlo u tami svijetli“. I ovo naše slavlje Božića možda je u ovom negostoljubivom i neprijateljskom svijetu mali, ali je veoma učinkoviti znak pobjede svjetla u tami.

Poželio je da sve nas „obasja Svjetlo koje je Krist i da mir Djeteta Krista zahvati srca svih nas ovoga Božića.“

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/