Što će biti od ovih krizmanika?

RAKITNO – Od Jubilarne 2000. godine u Rakitnu, u Posuškom dekanatu, sveta je krizma svake druge godine. I redovito u lipnju, a samo se nekada prenese u srpanj. Župnik fra Marinko Leko vodi župu kao oni starinski svećenici: propovjednički s primjerima i slikama, vjeronaučno od prvoga razreda i drugih razreda preko prve Pričesti i krizme, pravno nepopustljivo i moralno čvrsto… On je svojedobno iz moralne teologije i doktorirao. Na kontrolnom ispitu krizmanici mu najbolje znaju Bibliju. Tu su kao kod kuće.

Ove 2018. godine zakazana krizma u subotu 16. lipnja u 10.00 sati. Trideset i petero kandidata osmoga osmogodišnje i prvoga razreda srednjih škola poredano u dvoredu u dvorištu da zajedno s biskupom Ratkom, župnikom, dekanom fra Mladenom iz Posušja i ostalim svećenicima iz dekanata procesijski uđu u crkvu na svoja mjesta. Skupina mladih s lijeve strane oltara pjeva himan Duhu Svetomu. Biskupa, župnika i roditelje pozdravlja jedna učenica, koja je sama sastavila pozdravno slovo. Dobro i sadržajno i izražajno. Druga uručuje proljetno cvijeće. Župnik izražava dobrodošlicu. Kaže: iako je krštenih više negoli preminulih, ipak stotinu i pedeset ih je manje posljednjih godina. Odseliše i nabliže i nadalje.

Biblijska su čitanja povjerena krizmanicima, a Matejevo Evanđelje fra Mladenu.

U propovijedi biskup govori najprije kratko o životu sv. Ivana Krstitelja, a onda o tome kako je Ivan životno surađivao s darovima Duha Svetoga. Župna je crkva prije sedam godina posvećena sv. Ivanu o Ivandanu. Tko hoće, može se molitveno i posno pripremati za svetkovinu Rođenja Ivanova, moleći za djecu, za blagoslov u kući, da sv. Ivan isprosi milosti koje su potrebne u životu i osobe i obitelji i župe. Ivan se nije ni ženio ni djece imao. Niti se itko može na njega pozivati po krvi, nego samo po krjeposti i zagovoru kod Boga. A toliki roditelji dali svojoj djeci, i muškoj i ženskoj, njegovo pobožno ime = Od-Boga-voljeni.

Ivan je čudesan sin u Zaharije i Elizabete koji nisu mogli imati djeteta ni u mladosti svojoj kamoli u starosti. E upravo su zatečeni velikim darom Ivanom u starosti, u poodmaklim godinama, kada se više nikako nisu nadali potomstvu. I Gospa je posjetila svoju rođakinju Elizabetu. I svi se pitahu: “Što li će biti od ovoga djeteta?” Ako se bude držao i druge učio da drže Božje zapovijedi, bit će Božji; a ako se ne bude držao Božjih zapovijedi, odlutat će u Nigdiju i ne će se znati za njega ni da je postojao. On je opsluživao Božji zakon! Je li se školovao u Jeruzalemu u svećeničkom odgajalištu ili privatno u Ain Karimu, pouzdano ne znamo. Ali znamo da je stekao ono biblijsko znanje koje je potrebno za život vječni. Kada se na raskrižju života trebalo opredijeliti, pošao je u pustinju, u proročku službu, navješćivati Božju volju vjernima. Nije židovski narod do tada imao proroka već 400 godina. Evo Proroka kakva majka nije rodila! Ruka Božja bijaše nad njim, svuda ga pratila i put mu pokazivala. A on ispravnom stazom hodio: od Jeruzalema do Pustinje i Jordana i Herodova dvora i Herodova zatvora. Do mučeništva. Eto što će od njega biti: vrhunski mučenik, nema ga većega rođena od žene!

Mudrošću Duha Svetoga Ivan osvaja vjernike i ondašnje i svudašnje da ga slušaju i slijede kako im nadahnuto propovijeda Božju riječ i prorokuje kakve će im biti posljedice.

Razborito ravna sobom i drugima da biraju i vrše Božje zapovijedi.

Znanjem rješava razne upite svojih slušatelja: djevojaka i mladića, vojnika i carinika, roditelja i narodnih glavara. Svakomu upućuje pravu riječ s pravom mjerom u pravi trenutak.

Sam se dao savjetovati pa sada savjetom pomaže i drugima: kojim putom u život, po pravdi Boga velikoga! Riječju reže, i liječi!

Pobožnošću, molitvom i postom, privlači i one koji su daleko; približuju se i žele čuti pravu istinu. Istinu koja oslobađa, istinu vječnoga spasenja.

Jakošću pokazuje da je svaka Božja zapovijed važnija i od ljudskoga života. Da vrijedi založiti svoj život za Božji zakon.

Bogobojaznošću dokazuje da mu je Bog na prvom mjestu, a sve drugo, ovosvjetovno, na dvadeset i petom.

Za vrijeme sv. krizme župnik čita imena krizmanika, a don Joko stavlja u red tako da je sve kao pod ravnalom. Susjedni će župnici, fra Mladen i don Slaven, pričestiti krizmanike i kumove i roditelje.

Što će biti od ovih krizmanika? Ruka je Božja danas nad svakim od njih. I sedam darova Duha Svetoga zajedno s bogoobličnom vjerom koju im je Bog dao i koju su im roditelji posvjedočili na krštenju. Od svakoga se od njih očekuje slobodan i razuman odgovor na te darove. Na dar valja uzvratiti uzdarjem, radom, molitvom, treba se čestito izboriti i biti duhovno mudar, razborit, jak, bogobojazan. Jer Bog svakoga želi spasiti i od svakoga od nas želi sudioništvo vjerom i djelom.

Župnik je u župnoj dvorani počasio biskupa i svećenike koji su zahvalni fra Marinku za ovaj bratski susret!

