Svećeničko ređenje u Mostaru

MOSTAR – Danas je u katedrali Marije Majke Crkve biskup mostarsko-duvanjski mons. Ratko Perić za svećenike zaredio trojicu đakona Hercegovačke franjevačke provincije: fra Alena Pajića, fra Augustina Čordaša i fra Zvonimira Pavičića te đakona Mostarsko-duvanjske biskupije vlč. Marina Krešića.

Fra Zvonimir je rođen 25. listopada 1989. u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije Široki Brijeg. Osnovnu i srednju školu završio je u Širokom Brijegu. Na Humcu je 10. srpnja 2011. položio svoje prve privremene zavjete. Doživotne zavjete položio je 20. rujna 2015. Za đakona je zaređen 26. veljače 2017.

Fra Alen je rođen 19. veljače 1988. u Tesliću. Osnovno školsko obrazovanje pohađao je na Počitelj Brdu i u Čapljini, a srednjoškolsko u Čapljini i Čitluku. Prve privremene zavjete dao je na Humcu, 15. srpnja 2010. Doživotne zavjete položio je u Međugorju, 14. rujna 2014. Za đakona je zaređen 26. prosinca 2015.

Fra Augustin je rođen 21. prosinca 1989. u Sarajevu, a u Mostaru je završio osnovnu i srednju školu. Na Humcu je 15. srpnja 2010. položio svoje prve privremene zavjete. Doživotne zavjete položio je u Međugorju 2014., a 2016. godine diplomirao je u Zagrebu, a zaređen je 26. prosinca 2016. godine u Mostaru.

Don Marin je rođen u Mostaru, 6. prosinca 1992. od oca Ante i majke Milenke rođ. Golemac. Kršten je u župi sv. Petra i Pavla, 30. prosinca iste godine. Potvrdu je primio u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetkovinu Silaska Duha Svetoga, 21. svibnja 2007. Osnovnu školu pohađao je u Osnovnoj školi Cim od 1999. do 2007., gimnaziju u Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić” u Travniku od 2007. do 2011., gdje je i maturirao, a filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 2011. do 2016., gdje je i diplomirao 10. studenog 2016. na temu “Liturgijski kalendar u životu Crkve”. Od 25. do 31. kolovoza obavio je petodnevne duhovne vježbe predviđene za đakonat. Od početka rujna 2016. godine biskup ga je Ratko odredio za pastoralnu godinu prakse u Biskupijskom caritasu i u župama Sv. Marka u Cimu i Sv. Luke u Ilićima u Mostaru, gdje se pripremao za đakonat. Đakonsko ređenje je primio 4. prosinca 2016. u rodnoj župi sv. Marka evanđelista u Cimu u crkvi Krista Dobrog Pastira. Svoj đakonski praktikum nastavio je u rodnoj župi.

Obred svećeničkoga ređenja započeo je u 10 sati. U koncelebraciji je bilo dvadesetak svećenika, među njima i provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko. Prisutni su bili i mnogi bogoslovi i sjemeništarci te časne sestre koji su zajedno s vjernicima, rodbinom i prijateljima ređenika ispunili katedralu. Misno slavlje pratio je katedralni zbor Marija.

Biskup Ratko uputio je prigodnu homiliju i ujedno poruku i uputu ređenicima u njihovu daljnjem pozivu na njivi Gospodnjoj. Na kraju je čestitke i pozdrave uputio i fra Miljenko zaželivši im obilje Božjega blagoslova u njihovu svećeničkom pozivu.

Izvor: Crkva na kamenu