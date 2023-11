Sveta Misa i blagoslov temelja pastoralnog centra u Bobanovu

BOBANOVO – U nedjelju, 5. studenoga, biskup Petar Palić predslavio je svečanu svetu Misu u crkvi Duha Svetoga na Bobanovu, filijali župe Penj, te nakon misnoga slavlja blagoslovio temelje novoga pastoralnog centra i Spomen parka Svehrvatskoga progonstva. U koncelebraciji s biskupom Petrom bio je župnik don Mile Vidić, a posluživao je đakon Antonio Zirdum. Oko oltara okupio se velik broj dječaka ministranata, a djevojčice iz dječjega župnog zbora ispunile su prve klupe u crkvi. Bilo je dovoljno vidjeti toliki broj djece kako bi se uvidjela potreba za ovim projektom gradnje pastoralnoga centra gdje su predviđene dvorane u kojima će djeca pohađati vjeronauk, župni zborovi imat će svoje pjevačke probe, razne župne zajednice održavat će susrete i molitve, na korist svima, kako je naglasio župnik don Mile.

Kako bi se sve naše patnje i stradanja otrgnuli zaboravu, rodila se ideja o izgradnji Spomen parka Svehrvatskoga progonstva. Predviđeno mjesto za izgradnju je u crkvenom dvorištu na Bobanovu. Na kamenom postamentu u obliku križa planira se postaviti brončani kip Gospe od Zaštite, koja pod svojim plaštem skriva i štiti svoj narod. Križ i kip bili bi postavljeni u krug što simbolizira cijelu zemlju, jer Marija štiti cijeli svijet, a njezin Sin spašava. Ispred križa postavio bi se veliki mozaik u obliku vukovarskoga vodotornja.

Vukovarski vodotoranj znak je hrvatskoga zajedništva, otpora, žrtve i progonstva hrvatskoga naroda, osobito u Hrvatskoj. U svaki spomen kamen mozaika napisala bi se župa i mjesto odakle su Hrvati protjerani u Domovinskom ratu iz cijele Bosne i Hercegovine. Tako bi se u obliku Vukovarskoga tornja ispisala sva mjesta progonstva Hrvata iz Bosne i Hercegovine, te na taj simboličan način ujedinila bi se žrtva svih Hrvata kako iz Hrvatske, tako i iz BiH. Ujedno bi se otrgla zaboravu naša mjesta stradanja u BiH, istaknuo je župnik don Mile.

Biskup je u propovijedi kazao kako je jedino što uvijek ostaje, što je trajno, Crkva kao zajednica vjernika jer su unatoč svim progonima, svim uništavanjima, svim protjerivanjima, ljudi odlazeći sa sobom nosili ono bitno što daje identitet našemu narodu a to je vjera u povezanost s Crkvom. “Zato i ova crkva ovdje i budući pastoralni centar svjedoče upravo o činjenici da gradnja ovih objekata pomaže svima vama da živite kao zajednica ali i nešto bitnije, a to je da se izgrađujete i kao vjernici i kao ljudi i kao odgovorni građani ovoga društva u kojem živite”.

Mogli bismo danas na ovome mjestu razmišljati o različitim dimenzijama našega života, mogli bismo razmišljati i prisjećati se dana vašega progonstva, vašega napuštanja domova i dolaska u ove predjele, mogli bismo razmišljati o sudbinama koje su zadesile pojedine od vas, o izazovima s kojima se danas suočavamo… Ali ne, danas vam želim govoriti o Kristu, o onome o čemu je prorok Malahija u današnjem prvom čitanju pisao a to je da je Bog naš Kralj i naš orijentir, poručio je okupljenima biskup Palić.

To je Bog koji nas vjernike okuplja u ovim zajednicama, to je Bog koji našem vjerničkom životu treba dati smisao. Isus Krist je osoba koja nam svojim primjerom želi pomoći da iz dana u dan postajemo novi. Za sve nas kršćane jedini uzor trebao bi biti Isus Krist. I kada Isus izgovara ono upozorenje iz današnjeg Matejeva evanđelja, to se odnosi na sve nas. Isus je imao sukobe s farizejima zbog onoga s čime se i mi danas susrećemo a to je da su jedno govorili a drugo činili. „Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine.“ Ovo je tragedija nas kršćana, pa čak i europskog kršćanstva, jer smo na riječima jaki a na djelima slabi. Bečki kardinal nakon završetka biskupske Sinode u Rimu kazao je novinarima da su na ovoj Sinodi primijetili da Europa više nije središte kršćanstva. Jedan od razloga je upravo ono na što je Isus davno upozoravao da to je da nam se ne poklapa u životu ono što vjerujemo i način na koji živimo. Mi ćemo za sebe reći da smo vjernici katolici međutim jedni smo u crkvi a drugi smo kad izađemo iz nje. Isus od nas želi obraćenje a to je putovanje, proces od onoga što znamo, što čujemo do onoga što trebamo živjeti. Možemo li mi svojim načinom života privući druge ljude k Bogu, postoji li u nama ono nešto što druge tjera da se pitaju pa što je to u tim ljudima i zbog čega oni na takav način žive. Naša vjera nije nešto samo ono što treba činiti nego je naša vjera iskustvo koje treba živjeti, kazao je biskup Petar.

Na kraju je župnik zahvalio svima na dolasku na ovu svetu Misu, osobito biskupu Paliću koji je uputio pastirsku riječ, svima koji su pripomogli da se realizira ovaj projekt i da se dalje provodi, gradonačelnicima Čapljine i Stoca, ravnatelju uprave za regionalni razvoj u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Zahvalio je svim vjernicima, velikom župnom zboru na lijepom pjevanju, čitačima i ministrantima.

Nakon svete Mise svi su se nazočni uz pjevanje Gospinih litanija uputili pokraj crkve na gradilište budućega pastoralnog centra gdje su se pomolili te je biskup Petar blagoslovio temeljni kamen i gradilište.

