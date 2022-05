Sveti je Josip neiscrpno nadahnuće kršćanskim očevima

DOMANOVIĆI – Na 3. vazmenu nedjelju, 1. svibnja, u župi Domanovići bilo je vrlo svečano. Uz redovito nedjeljno misno slavlje ova je župa toga dana proslavila sv. Josipa Radnika, svoga zaštitnika. Svečana sveta Misa bila je u 11 sati, a predvodio ju je dr. don Marko Šutalo. Na Misi se okupio relativno velik broj župljana; jedan se dio smjestio u crkvene klupe, a drugi su ostali ispred crkve u hladovini te su u dvorištu pobožno pratili svetu Misu. Dan je bio veoma lijep i pogodan za ovakva slavlja.

Mjesni župnik don Gordan Božić zasigurno ima pune ruke posla s obzirom na to da je ovo sada jedna od većih župa u hercegovačkim biskupijama. Na ovome svečanom misnom slavlju posebno je bio zapažen mješoviti župni zbor koji je tako uvježban da se ne bi postidio da nastupa u kakvoj katedralnoj crkvi.

Propovjednik je svoju propovijed koncipirao u dva dijela. Najprije je govorio o sv. Josipu, uzornu poglavaru obitelji, a onda i radniku koji je pošteno zarađivao svoj kruh za sebe i Obitelj. Ovaj je svetac neiscrpan izvor nadahnuća za sve očeve naših obitelji. Kada bi se današnji očevi makar donekle ugledali u zaručnika Blažene Djevice Marije i Isusova poočima u našim bi obiteljima nestali mnogi problemi koji ponekada znaju dovesti čak i do rastave bračnih drugova, a da ne govorimo o posljedicama nesloge na djecu koja odrastaju u neusklađenim obiteljima. U drugome dijelu propovijedi don Marko je govorio na temu Evanđelja te nedjelje. Nakon uskrsnuća Isus se apostolima ukazivao u više navrata i tako učvršćivao njihovu vjeru te ih dodatno pripremao na poslanje koje ih čeka. Nakon Velikoga petka razočarani apostoli ponekada su slika svih nas koji u raznim životnim poteškoćama na svome obzoru izgubimo Isusov lik pa nam se čini da ništa više nema smisla. Ali Bog nam se uvijek nudi kao suputnik, na nama je hoćemo li prihvatiti njegovo prijateljstvo i tako steći sebi i svojoj obitelji istinski blagoslov. Isus je pitao Petra: “Ljubiš li me?”, a to isto pitanje postavlja i nama. Ako spremno s Petrom pozitivno odgovorim, naš će život, bez obzira na poteškoće, biti sretan i blagoslovljen.

Izvor: Crkva na kamenu