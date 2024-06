Tražiti Krista, prekoriti grješnika, umnožiti talente

SUTINA – Blagdan sv. Ante Padovanskog proslavljen je u četvrtak 13. lipnja u Sutini u Rakitnu u Posušju, župi koja za nebeskog zaštitnika ima upravo ovoga sveca cijeloga svijeta. Svečano misno slavlje u župnoj crkvi predvodio je don Zvonimir Rezo, župni vikar župe svetoga Ivana apostola i evanđelista iz Mostara, a inače svećenik rodom iz Sutine. Zanimljivo je da je upravo na lanjskoj proslavi župnik u Sutini don Mate Pehar pozdravljajući okupljene svećenike, posebno pozdravio don Zvonimira koji je prošle godine bio mladomisnik, te ga tada obvezao da predvodi ovogodišnju svečanost proslave.

Liturgijsko pjevanje je upriličio je župni zbor župe sv. Ante Sutina.

U svojoj homiliji don Zvonimir je istaknuo da je teško reći nešto novo o ovom svecu jer toliko je toga o njemu rečeno. „Don Mate mi je dao težak zadatak kada je tražio da propovijedam. No, razmišljajući o svetom Anti, dolazi mi misao da možda o njemu nikada nije progovoreno u smislu da je on bio tražitelj. Tražio je i tražio i nije odustajao od potrage. Odrastao je u plemićkoj obitelji i vrlo brzo shvatio da u novcu nije ono što traži. Odlazi u samostan augustinaca, ali blizina obitelji i stalni posjeti ga ometaju i ne dopuštaju mir. Seli se u isti samostan na drugom mjestu i taži mir. Tamo upoznaje pet mrtvih franjevaca iz Afrike, mučenika i to ga oduševljava. Oduševljava ga tko to daje svoj život za Krista. Dali život, a ja nešto vremena, uzeo neku novu odjeću. Odlučuje da takav želi biti – potpuno opredijeljen za Krista“, istaknuo je don Zvonimir. „Sveti Ante je primijetio osrednjost, mlakost. Vidi da može bolje, vidi da treba iskoračiti. Svaki čovjek u svom životu treba stalno iskoračivati iz zone komfora. Ne mora biti kao sveti Ante i opredijeliti se za svećenika ili časnu sestru. Svatko na svoj način u svom životu. Možeš čitati na oltaru, ali kažu ne ću stidim se, ne bih ja… Čega se stidiš? Svoje grješke? Tko to u životu nije pogriješio. Nekome iskoračiti može značiti da se prvi put zauzmeš za sebe i ne dopustiti da te drugi zgaze. Postoji velika razlika između nepravdu strpljivo podnositi i grješnika prekoriti. Jedno i drugo su djela milosrđa. No, nekad mislimo da je cijelo kršćanstvo stalo u nepravdu strpljivo podnositi. Često čujemo da nepravdu treba strpljivo podnositi, šutjeti, trpjeti, podnositi svoj križ. Postoji križ koji je Bog stavio na naša ramena i taj se ne može skinuti do smrti, ali postoje križevi koje smo sami sebi stavili. Onda se žalimo na Boga, a On nema veze s tim. To smo mi sebi stavili. Zauzmi se za sebe, za istinu, za pravdu, bilo da je to u obitelji, poslu, društvu… Ne dopusti da te drugi gazi. Nemojte krivo shvatiti. Nemojte se sad shvatiti da kad se posvađate s mužem da bježite u svoje majke. Prekoriti grješnika znači riješiti problem, a ne pobjeći od problema“, kazao je don Zvonimir. Istaknuo je važnost umnažanja talenata. „Svetom Anti su slučajno dali da propovijeda. Bila je uočnica ređenja njihove braće. Ante je bio zadnja opcija. Stao je na propovjedaonicu i očarao. Nije se obazirao na stereotipe koji su ga okruživali. I vi možete očarati i Boga i druge ljude, imaš talente koje ti je Bog dao. Možda nisu očiti kao što je pjevanje, sviranja ili propovijedanje, ali tu su i trebaš ih umnažati. Nemoj ih zakopati. Nemojte biti mlaki i osrednji. Budite tražitelj kao sveti Ante. Mislite li da je slučajno da se sv. Anti molimo za izgubljene stvari? Pa on je našao Boga, a kamoli ne će naći naše ključeve. On je pronašao ono što je cijelo vrijeme tražio – tražio je Boga. Mi smo danas ovdje došli od sv. Ante tražiti brojne milosti, ali bi najveća milost bila živjeti kao sveti Ante“, zaključio je don Zvonimir.

Na kraju svetoga misnoga slavlja župnik u Sutini don Mate Pehar zahvalio je prije svega dragom Bogu i svetom Anti na lijepom vremenu. „Pozdravljam hodočasnike, domaće i one koji su odselili iz župe kao i one iz drugih župa. Svim dobročiniteljima koji pomažu u intenzivnim radovima koji se događaju zadnjih nekoliko mjeseci u ovoj župi, također hvala. Hvala svima koji su pomagali oko proslave. Zahvala i propovjednicima fra Stjepanu, fra Josipu, don Branimiru, don Zvonimiru… Pozdravljam i svećenike, posebno don Luku Mamića, koji je ovdje bio župnik od 1972. do 1980. godine koji od tada nije dolazio ovdje na proslavu. Pozdravljam i don Antu Pavlovića. Za kraj još ću samo čestitati imendan svima onima koji nose ime ovog sveca. Neka svima koji ste dolazili ovdje na hodočašće budu uslišene sve molitve koji ste se utjecali pod njegov zagovor“, kazao je don Mate na kraju svete Mise.

Uoči ove proslave bila je i devetnica, trodnevnica, kao i uočnica koja je okupila mnoštvo vjernika čije je misno slavlje predmolio don Branimir Bevanda, župni vikar župe Marije Majke Crkve iz katedrale u Mostaru. Na tom svečanom misnom slavlju bio je i blagoslov djece.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.radioposusje.ba/