U župi Gabela Polje dvostruko slavlje

GABELA POLJE – Župa Presvetoga Trojstva u Gabela Polju danas je svečano proslavila svoj župni titular. Za ovo slavlje vjernici su se pripremili kroz trodnevnicu kada su svete Mise slavljene u 19 sati. Bila je to prigoda da se i ovogodišnji krizmanici pripreme za sakrament svete Potvrde. Na sam titular župe misna slavlja u župnoj crkvi slavljena su u 8 i 10 sati. Svečano euharistijsko slavlje u 10 sati predslavio je mons. Nikola Menalo, generalni vikar, koji je ovogodišnjim krizmanicima podijelio sakrament Potvrde.

Na početku misnoga slavlja sve svećenike, krizmanike, njihove kumove i roditelje, kao i sve župljane pozdravio je župnik don Bernard Marijanović te je ujedno svojim župljanima čestitao titular župe. Molimo na ovome misnome slavlju za sve svoje potrebe, obiteljske i župne, kako bismo po sakramentima nastavili primati Božje milosrđe u našem životu, poručio je don Bernard.

Misna čitanja i molitvu vjernika čitali su krizmanici i roditelji, župni je zbor pratio svojim pjevanjem Euharistiju, a Evanđelje je navijestio ovogodišnji mladomisnik don Jure Paponja, rodom iz ove župe, koji sljedeću subotu upravo u ovoj župnoj crkvi slavi svoju Mladu Misu.

Don Nikola je homiliji približio vjernicima današnje Evanđelje po Ivanu (16,12-15) u kojem Isus svojim učenicima govori o Duhu Istine i upravo je taj Duh Istine Duh Sveti čiji je zadatak ljudima donijeti Božju Istinu. Božja Istina otkriva nam se postupno, koliko smo sposobni razumjeti, ona se otkriva konstantno, nije prestala, nego i dalje traje, kroz Božju Riječ, tj. kroza Sveto Pismo. Isus nam daje ključ razumijevanja. On je došao k nama kao živa osoba, ne neki izmišljeni lik. Otkrio nam je Oca i poslao Duha Svetoga. Što smo bliže Isusu, bolje ćemo upoznati Presveto Trojstvo. Što smo bliže Isusu, to ga više možemo čuti. Dragi krizmanici, budite bliže Isusu kako biste više upoznavali Presveto Trojstvo, više slušajte biblijske tekstove te ćete tako uživati u razgovoru s Bogom, poručio je don Nikola.

Župnik don Bernard zahvalio je na kraju svete Mise predvoditelju slavlja te pozdravio i zahvalio na dolasku svim svećenicima koncelebrantima: don Anti Đereku župniku iz susjedne Gabele, don Juri Paponji, mladomisniku, don Josipu Galiću, župniku iz mostarske katedrale koji je rodom iz ove župe, don Dragi Bevandi iz župe Gorica-Struge i don Marku Kutleši, bivšemu župniku ove župe. Zahvalio je pjevačima, časnim sestrama, ministrantima i svima onima koji su sudjelovali u misnome slavlju. Poručio je krizmanicima da se tek sada trebaju na njima i u njihovu životu očitovati darovi Duha Svetoga koje su danas primili i izrazio radost i nadu u njihovo daljnje sudjelovanje u župi i župnoj zajednici.

Izvor: Crkva na kamenu