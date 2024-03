Zahvalno misno slavlje u Drinovcima

DRINOVCI – Na petu korizmenu nedjelju, 17. ožujka 2024., novozaređeni banjolučki biskup mons. Željko Majić predvodio je svetu Misu zahvalnicu u svojoj rodnoj župi Sv. Mihovila Arkanđela u Drinovcima na poziv mjesnoga župnika fra Josipa Mioča.

Program je započeo ulaznom procesijom koju su predvodili ministranti, nakon njih su išli svećenici te uz biskupa su dva đakona. Župnik fra Josip uputio je pozdravnu riječ te je započelo misno slavlje. Misna čitanja čitali su framaši, a biskup je u svojoj propovjedi govorio o važnosti da budemo oni koji će ljude dovesti do Isusa, da u nama prepoznaju one koji ih mogu do Isusa dovesti.

Nakon pričesti i župnih obavijesti framaši su izveli pjesmu “Neka te čuva dobri Bog” koja je skladana i napisana u prigodi ređenja msgr. Željka Majića, te uručili biskupu dar. Pjesma “Neka te čuva dobri Bog” prvi put je izvedena javno.

Nakon pjesme riječ je uzeo don Krešo Pandžić koji je čestitao novom biskupu i u ime župljana zaželio mu puno mudrosti u upravljanju i njegovoj službi, iza don Krešinih riječi uslijedila je pjesma “Tebe Boga hvalimo” i misni blagoslov.

Poslije blagoslova ispred crkve uslijedila je zajednička fotografija svih misara kao uspomena na današnji dan i osobno fotografiranje s biskupom.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.facebook.com/zupa.drinovci/