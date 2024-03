Biskupi BK BiH i HBK slavili Misu uoči zajedničkoga zasjedanja

SARAJEVO – Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije, u večernjima satima u utorak, 12. ožujka 2024., u katedrali Srca Isusova u Sarajevu, uz sudjelovanje Božjega naroda, slavili su Svetu misu uoči svoga XXVI. zajedničkog zasjedanja koje će se održati 13. ožujka u biblioteci Nadbiskupske rezidencije.

Euharistijsko slavlje predvodio je predsjednik Biskupske konferencije BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, u zajedništvu s predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije, nadbiskupom metropolitom zagrebačkim mons. Draženom Kutlešom, apostolskim nuncijem u BiH nadbiskup Francisom Assisijem Chullikattom, nadbiskupom vrhbosanskim u miru kardinalom Vinkom Puljićem i još 18 nadbiskupa i biskupa, članova HBK i BK BiH. Koncelebrirao je trideset svećenika te asistirala dvojica đakona. Okupljenoj vjerničkoj zajednici pridružile su se časne sestre ranih družbi, bogoslovi i srednjoškolci iz internata Katoličkog školskog centra „Sv. Josip“.

Tijekom Svete mise asistirali su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, Franjevačke teologije i Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa “Redemptoris Mater” pod ravnanjem profesora vlč. Ivana Rake. Liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

U ime članova BK BiH nazočne biskupe iz HBK pozdravio je na početku nadbiskup Vukšić te izrazio radost da mogu zajedno proslaviti ovo Euharistijsko slavlje. „U današnjem odlomku čut ćemo kako Isus jednoga fizičkoga bolesnika pita: ‘Želiš li ozdraviti?’ U duhovnom, psihološkom i svakom smislu ljubavi i dobrote večeras jednako on postavlja pitanje i nama: ‘Želiš li ozdraviti?’ I kao ključ ozdravljenja, pogotovo u ovo korizmeno vrijeme, u nastavku svoga govora Isus kaže: ‘Idi i nemoj više griješiti!’ Odnosno, ključ ozdravljenja je u ‘ne griješiti’ i ključ duhovnoga i psihološkoga zdravlja je u stanju bez grijeha. Molit ćemo Božji blagoslov da nam dadne snage ne griješiti više. Molit ćemo blagoslov da nas drži u stanju duhovnoga zdravlja. Molit ćemo za blagoslov svih nas sa zahvalnošću što nas je okupio i sa zahvalnošću što možemo na slavu Božju zajedno večeras biti ovdje“, kazao je nadbiskup Vukšić uvodeći u pokajnički na početku Svete mise.

Osvrćući se na na početku prigodne propovijedi na pročitani misni evanđeoski odlomak u kojemu je opisan Isus kako uzetome u Hramu kaže: »Eto, ozdravio si! Više ne griješi da te što gore ne snađe« [Iv 5,14], nuncij Chullikatt istaknuo je da ono što Isusa brine nije samo bolno i žalosno tjelesno stanje bolesnika, nego nadasve njegovo duhovno stanje koje zahtjeva ozdravljenje u korijenu. „Kao Jaganjac Božji i Spasitelj svijeta koji ima vlast ne samo liječiti već i grijeh opraštati [usp. Iv 1,36; 4,42], Isus je došao izliječiti čitavoga čovjeka, vraćajući zdravlje i ljepotu njegovoj duši, a potom i tijelu“, kazao je nadbiskup Francis dodajući da je u brojnim ozdravljenjima svakovrsnih bolesnika Isus jasno davao do znanja da, najgore što se jednom čovjeku može dogoditi nije toliko fizička smrt, koliko duhovna smrt na nepopravljiv način [usp. Mk 9,45-47].

„Taj Spasitelj, draga braćo i sestre, uvijek je uz nas, u našim srcima, i nikada nas ne napušta, ‘poglavito u najosjetljivijim i najtežim trenucima našega života’ (Franjo, Opća audijencija, 5. travnja 2017.). On nas tješi. On se brine za nas. On nas ozdravlja. Kad god ga zazivamo s vjerom, uvijek i svugdje, osjećamo njegovu prisutnost dok svoju moćnu ruku pruža nad nas, kao što je to učinio nad mnogim bolesnicima“, kazao je nuncij Chullikatt. Dodavši da Isus nikad ne ignorira niti prezire srce koje pati [usp. Ps 51,19] već da u našem životu djeluje na način i u vrijeme koje je Bog odredio: takozvani Božji kairos, koji se ponekad ne podudara s ljudskim vremenom – kronos (usp. 2 Kor, 6,2), istaknuo je da Bog u svim, a poglavito u najtežim trenucima života, zasigurno nikada nije problem, već jedino moguće i željeno rješenje.

Apostolski nuncij je u svojoj propovjedi zatim posvijestio da svaki život predstavlja jednu riječ u Božjoj pripovijesti o njegovom čudesnom djelu spasenja te da, kad svoj život živimo u skladu s Božjom voljom, postajemo dio narativa o povijesti spasenja. „Snaga vjere i nas će pokrenuti i preobrazit će naš život čim budemo spremni vjerno ići Kristovim stopama i donositi plodove našeg poslanja“, kazao je nuncij Francis dodavši da, ako se ponekad dogodi da ne osjećamo Gospodinovu prisutnost u nama i s nama, to ne znači da je on odsutan iz našeg života. „On je uvijek prisutan na našem svagdašnjem križu i čuva nas u svom božanskom Srcu. On plače s nama. On naše bolesti nosi i naše boli na se uzima [usp. Iz 53,4]. On, kao nitko drugi na svijetu, ljubi nas u dubini naše duše. Tako, na kraju, shvaćamo da od Gospodina beskrajno više primamo nego što mi njemu dajemo“, zaključio je nuncij Chullikatt potičući sve da mole Gospodina da im udijeli „milost osluškivanja vjere kako bi odjek Isusove šutnje, kao što je to bio za onog uzetoga iz evanđelja, i za nas bio siguran izvor nade koja nas tješi i hrabri, osobito u trenucima s kojima se u životu nije lako suočiti“.

Nakon Svete mise biskupe je za bratskim stolom ugostio nuncij Chullikatt u prostorijama Apostolske nuncijature.

XXVI. zajedničko zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije bit će održano u srijedu, 13. ožujka 2024. u biblioteci Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu s početkom u 9 sati.

U okviru jednodnevnog XXVI. zajedničkog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije, u srijedu 13. ožujka 2024. u 12.30 sati bit će konferencija za novinstvo u dvorani Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije (Josipa Stadlera 11). Na konferenciji će o zasjedanju govoriti predsjednik Biskupske konferencije BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, i predstavnik Hrvatske biskupske konferencije.

Osim spomenutih nadbiskupa Vukšića i Kutleše te nuncija Chullikatta i kardinala Puljića koncelebrirali su sljedeći biskupi: nadbiskup metropolit đakovačko-osječki mons. Đuro Hranić, nadbiskup metropolit splitsko-makarski mons. Zdenko Križić, nadbiskup zadarski mons. Milan Zgrablić, biskup požeški u miru i apostolski upravitelj mons. Antun Škvorčević, biskup banjolučki mons. Željko Majić, biskup bjelovarsko-križevački mons. Vjekoslav Huzjak, biskup varaždinski mons. Bože Radoš, biskup sisački mons. Vlado Košić, vladika Križevačke eparhije mons. Milan Stipić, biskup krčki mons. Ivica Petanjak, vojni ordinarij u RH mons. Jure Bogdan, biskup šibenski mons. Tomislav Rogić, biskup hvarski mons. Ranko Vidović, biskup porečki i pulski mons. Ivan Štironja, pomoćni biskup banjolučki mons. Marko Semren, pomoćni biskupi zagrebački mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup đakovačko-osječki mons. Ivan Ćurić, dijecezanski upravitelj Gospićko-senjske biskupije mons. Richard Pavlić te generalni tajnik preč. Krunoslav Novak. U koncelebraciji su također bili provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić, generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić i drugi svećenici.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA