Dužijanca u Mostaru

MOSTAR – U Mostaru se 22. i 23. srpnja održala manifestacija Dužijanca, kojom su Hrvati Bunjevci pokazali kako slave završetak žetve i zahvaljuju Bogu za sve darove. Zahvala se očituje u duhovno-religioznom i kulturno-stvaralačkom dijelu. Dužijanca ima i veliko povijesno značenje za nacionalni identitet Hrvata, a različitim sadržajima čuva se tradicija i ljepota običaja Hrvata Bunjevaca. Bunjevački Hrvati predstavili su se svojim nošnjama, pjesmom, plesom i običajima. Dužijanca je najveća manifestacija svih Hrvata Bunjevaca koju slave tri dana u nizu na gradskim trgovima i u crkvama te na taj način pokušavaju očuvati običaje, kulturu i tradiciju. Program u Mostaru organizirala je Udruga Bunjevačkih Hrvata “Dužijanca”, u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem u Republici Srbiji, Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata, Hrvatskom državnom samoupravom u R. Mađarskoj, Mostarsko-duvanjskom i Trebinjsko-mrkanskom biskupijom, Gradom Mostarom i Gradom Senjom.

Manifestacija je započela u subotu svetom Misom u crkvi Presvetoga Trojstva u Blagaju te otkrivanjem obnovljene spomen-ploče bunjevačkih Hrvata iz 1933. godine na ovoj crkvi. Okupilo se više od 300 Hrvata iz Subotice i okolice te Mađarske čiji su pretci prije više od 350 godina napustili Blagaj i Hercegovinu. “Danas smo ovdje da se vratimo svojim korijenima, da posvjedočimo da su Bunjevci Hrvati jer u zadnje vrijeme imamo poteškoća po pitanju otimanja identiteta u državi u kojoj živimo. Jedan od ciljeva je i da ove naše mlade u narodnim nošnjama dovedemo na izvor odakle su naši korijeni, jer izuzetno je važno da ne zaborave svoje korijene i da se s vremena na vrijeme ovdje vraćaju”, kazala je Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskoga nacionalnog vijeća (HNV) u Republici Srbiji. “Naša ideja bila je da Dužijancu proslavimo ovdje i da iskoristimo priliku da za 90. godišnjicu postavljanja ploče istu obnovimo i otkrijemo, kao što smo to danas učinili.”

“Dužijanca je zahvala Bogu za žetvu, mi to u Subotici slavimo već 113 godina. Nakon Zagreba, Baje i Novog Sada želja nam je bila da se predstavimo i u starom kraju”, kazao je direktor udruge bunjevačkih Hrvata “Dužijanca” Marinko Piuković. Dodaje kako je Dužijanca jedna od najvažnijih manifestacija kojom se čuva tradicija, običaji i hrvatstvo Bunjevaca.

Predsjednik udruge bunjevačkih Hrvata “Dužijanca” don Andrija Anišić naglasio je da ova manifestacija ima velik značaj za sve Hrvate Bunjevce. “Današnji susret je idealna prilika da obnovimo veze i da se osnaženi vratimo svojim kućama u Suboticu, Sombor te po ostalim mjestima u Srbiji i Mađarskoj. Mi s ponosom ističemo da Dužijanca, kao naša najstarija manifestacija i narodni običaj, čuva naš hrvatski identitet i vjeru.”

Tijekom dana posjetili su vrelo rijeke Bune, Pastoralni centar bl. Alojzija Stepinca na Buni i crkvu. U 19 sati nastavljeno je druženje u Biskupijskom centru Mostar gdje je održana tribina “Bunjevačke grane hrvatskoga stabla u Hrvatskoj, Srbiji i Mađarskoj” te izložba Hrvata Bunjevaca i Šime Perića s naslovom “Vedar dan”. U 21 sat na Trgu hrvatskih velikana upriličena je folklorna večer “Dužijanca u Mostaru”, nastup folklora, pjevačkih i tamburaških skupina.

Sutradan, u nedjelju 23. srpnja, u 10 sati u katedrali Marije Majke Crkve slavljena je sveta Misa koju je predvodio mjesni biskup mons. Petar Palić u suslavlju više svećenika. Nakon svete Mise, uslijedila je svečana povorka do Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače, gdje su ovogodišnji bandaš i bandašica predali novi kruh gradonačelniku Grada Mostara Mariju Kordiću.

