Izaslanstva HBK i BK BiH sudjelovala u radu simpozija o europskoj mladeži u Krakowu

U razdoblju od 20. do 23. listopada, u Krakowu (Poljska) održan je simpozij o mladima, pod nazivom Get up! Christ is calling you! (Mk 10,49) u organizaciji Consilium conferentiarum episcoparum Europae (CCEE). Simpozij je okupio oko 150 nacionalnih delegata odgovornih za sveučilišni pastoral, katoličko školstvo, katehezu, pastoral zvanja i pastoral mladih te su kroz četiri dana provedena u Poljskoj nacionalni delegati imali priliku razmijeniti svoja iskustva.

Na simpoziju su se okupili predsjednik Odsjeka za katehizaciju u Vijeću europskih biskupskih konferencija (CCEE) te predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda HBK prof. dr. Ivica Pažin, generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić, ravnatelj Nacionalnoga katehetskog ureda BK BiH vlč. Tomislav Mlakić, vlč. Ivan Matijević, u ime Nadbiskupijskoga centra za pastoral mladih Ivan Pavao II., don Branimir Bevanda, povjerenik za mlade Mostarsko-duvanjske biskupije te predstavnici mladih Marija Zorka Vasilj i Jerko Oreč.

Program je započeo plenarnim zasjedanjem svih predstavnika. Prvoga dana predavanja predstavnicima se obratio mons. Marek Jedraszewski, krakowski nadbiskup, mons. Gintaras Grušas, predsjednik CCEE te predsjednik Malopolske regije gosp. Lukasz Kmita. Nakon toga su se obratili predstavnici mladih koji su iznijeli svoja iskustva djelovanja u pojedinim područjima. Po završetku plenarnoga predavanja, uslijedila je sveta Misa u svetištu sv. Ivana Pavla II. u Wielkiegu.

Drugoga dana susreta sudionicima simpozija obratili su se predstavnici mladih pojedinih područja Europe, koji su iznijeli svoje viđenje Crkve i života u Europi danas. Nakon toga, uslijedio je grupni rad po pojedinim sekcijama. Nacionalni predstavnici imali su priliku u malim grupama iznijeti svoja mišljenja u kojem smjeru treba promatrati daljnji dinamizam Crkve posebno u svjetlu enciklike Christus Vivit. Središnji dio dana bila je sveta Misa u svetištu Ivana Pavla II. Simpozij je poslijepodne nastavljen predstavljanjem primjera dobre prakse u pojedinim državama Europe, a dan je zaključen molitvom za mir, koju su animirali mladi.

Treći dan simpozija započeo je molitvom časoslova u čast sv. Ivana Pavla II. kojemu je bio posvećen cijeli dan, nakon kojega su se mogli ponovno čuti uspješni primjeri rada s mladima, dinamizma u katoličkim školama i katehetici, od Francuske preko Njemačke do Poljske. Središnji dio dana bila je molitva krunice u svetištu Božanskoga milosrđa, a nakon toga svečano misno slavlje u svetištu sv. Ivana Pavla II., koju je predslavio mons. Marek Jedraszewski, krakowski nadbiskup, u zajedništvu s brojnim biskupima, svećenicima i narodom Božjim. U prigodnoj propovijedi mons. Marek mladima je uputio snažnu poruku ohrabrenja koju je sv. Ivan Pavao II. donosio u ovaj svijet, s posebnim osvrtom na Evanđelje koje Petra poziva na ustrajno svjedočenje vlastite vjere. Te dodao: Ne bojte se! Otvorite vrata Kristu! Dan je završio euharistijskim klanjanjem na kojem se okupio veliki broj vjernika.

Zadnji dan simpozija započeo je svetom Misom koju je predslavio predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u zajedništvu s biskupima i svećenicima, a u svojoj propovjedi nadbiskup je istaknuo važnost iskrene molitve koju jasno vidimo u današnjem evanđelju. Zatim je uslijedio završni razgovor po pojedinim sekcijama u kojima su se sudionici simpozija mogli referirati na pojedine točke, kao i stavove koje su smatrali važnim za iznijeti. Sve je završilo zajedničkim ručkom.

Kao što simpozij nosi naslov Get up! Christ is calling you! (Ustani! Krist te zove!), sudionici simpozija, u zajedničkom razmišljanju, ustrajnoj molitvi i razgovorima, došli su do zaključka da su mladi bitan dio crkvenoga djelovanja u današnjoj Crkvi. Stoga je važno raditi na modelima koji će mladima donijeti Krista. Sudionici simpozija ostali su i dalje povezani, kako bi kroz vlastite stavove i razmišljanja došli do konkretnih zaključaka koji bi donijeli istinske plodove.

Mladima iz BiH, predvođenim studentskim kapelanima, bila je osobito velika čast susresti se s osobnim tajnikom sv. Ivana Pavla II. kardinalom Stanisławom Janom Dziwiszom te biti u svakodnevnom druženju s nadbiskupom Hranićem i mladima iz raznih dijelova Europe, s kojima su razmijenili svoja iskustva.

Izvor: Crkva na kamenu/https://mladicentar.org/?p=21883