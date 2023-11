Obilježavanje 32. godišnjice pada Vukovara

VUKOVAR – Na dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škarbnje u subotu, 18. studenog 2023., obilježena je u Vukovaru 32. godišnjica pada grada te održano 24. spomen-hodočašće Đakovačko-osječke nadbiskupije u Vukovar, izvijestio je Tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Misno slavlje na Memorijalnom groblju u Vukovaru predvodio je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Giorgio Lingua. Koncelebrirali su hrvatski biskupi te brojni svećenici. Misi je nazočilo mnoštvo naroda koji je u Koloni sjećanja hodao od Bolnice do groblja odajući tako počast svim poginulim i stradalim te nestalim braniteljima i žiteljima Vukovara.

Prije mise kod centralnog križa na groblju položeni su vijenci i svijeće, a đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodio je molitvu: „O 32. obljetnici stradanja ovoga grada naša se duša obnavlja vjerom jer znamo da nam život i smrt sjaje u uskrsnuću Spasitelja našega Isusa Krista. Molimo za pokoj svih koji ovdje počivaju, onih čiji se posmrtni ostaci još traže, za pokoj svih umorenih i poginulih te za put mira u čitavoj našoj domovini Hrvatskoj i u čitavome svijetu.“

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije i ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika Mato Gašparović u ime đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Ćurića pozdravio je Vukovarce i druge hodočasnike pristigle s različitih strana Đakovačko-osječke nadbiskupije, iz čitave domovine i iz inozemstva, kako bi bili dionici komemoracije i molitve za sve branitelje i civilne žrtve Domovinskoga rata.

Pozdravio je poštovane i drage branitelje, članove udruga proisteklih iz Domovinskog rata, članove obitelji stradalih branitelja, civilnih žrtava i onih čija se mrtva tijela još uvijek traže, kako bi ih se moglo dostojno pokopati, s molitvom i pijetetom kojega zaslužuju.

Uz nadbiskupa Hranića i biskupa Ćurića koncelebrirali su vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, požeški biskup Antun Škvorčević, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan, varaždinski biskup Bože Radoš, biskup koadjutor Srijemske biskupije Fabijan Svalina, zagrebački pomoćni biskupi Ivan Šaško te Mijo Gorski, tajnik Apostolske nuncijature u Republici Hrvatskoj Alvaro Ernesto Izurieta Y Sea te generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije vlč. doc. dr. Krunoslav Novak.

Homilija nuncija Lingue

Predvoditelj misnoga slavlja apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Giorgio Ligua izrekao je homiliju nakon navještenih liturgijskih čitanja. „Na ovome mjestu koje je posvećeno pronalaskom 938 tijela u velikoj masovnoj grobnici, a zatim pretvoreno u svetište, pozvani smo podignuti svoj pogled i svoje misli“, kazao je.

Zatim je protumačio vapaj Bogu iz Psalma 22: „Bože moj, Bože moj zašto si me ostavio?“. „To je molitva u trenutku očaja, koju je Isus ponovno izrekao na križu. Ta molitva na ustima Sina Božjega djeluje gotovo skandalozno. Ali i On je, postavši čovjekom, iskusio očaj svakog čovjeka pred porazom, pred smrću koja je, u konačnici, poraz ljudske pretencioznosti. To je isti onaj vapaj koji svaka osoba ponavlja kada vidi kako joj se ruše snovi, to je vapaj svakog muškarca i žene koji se osjećaju izgubljenima i kojima je ponestalo nade“, rekao je nuncij.

Da bol nije uzaludna nuncij je pojasnio riječima: „Ovi nas bijeli križevi, svi jednaki, pozivaju da gledamo dalje od ovozemaljskog života i da se prisjetimo konačnog značenja tih prekinutih snova. Govore nam da smrt nije kraj svega, već početak jednog novog života, zahvaljujući žrtvi Onoga koji nam je, smrću na križu, darovao istinski život. S osjećajem ljudske zahvalnosti i dubokog poštovanja prema onima koji su se žrtvovali za izgradnju zemaljske domovine, ovdje se želimo prisjetiti da je naša prava domovina na nebu.“

Zatim je podsjetio na sv. Pavla koji govori o miru: „Krist je naš mir jer on ruši zid koji nas dijeli, a to je neprijateljstvo. Razdvojeni smo zidom, nevidljivim, ali stvarnim, zidom koji smo podignuli i nastavljamo podizati između nas i njih, između prijatelja i neprijatelja, između vjernika i nevjernika, između dobrih i loših, između pravednih i nepravednih, itd. A neprijateljstvo ostaje, ponekad potaknuto skrivenom željom za osvetom, upiranjem prsta u krivce, pri čemu se zaboravlja da se mir gradi hrabrim pružanjem ruke.“

„Novi čovjek ne zlorabi život drugoga, on daruje svoj život. Upravo darivanjem samoga sebe pobjeđuje se neprijateljstvo i počinje vršiti volja Božja „kako na nebu tako i na zemlji“. Spominjući se žrtve pokojnika kojima danas odajemo počast, molimo Gospodina da nas učini mirotvorcima, sposobnima rušiti zidove između nas, a prije svega, u svakome od nas“, zaključio je propovjednik.

Sudionici euharistijskoga slavlja

Uz nepregledno mnoštvo naroda dionici euharistijske molitve bili su i redovnici te drugi brojni svećenici, visoki predstavnici hrvatskih državnih vlasti, predstavnici prosvjetnog, kulturnog, gospodarskog i političkog života, predstavnici diplomatskog zbora, župani, gradonačelnici i načelnici gradova i općina, predstavnici Hrvatske vojske i Hrvatske policije, te djelatnici različitih službi koje su skrbile o hodočasnicima.

Također je među hodočasnicima u Vukovar bila i zajednica Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu na čelu s rektorom preč. Matijom Pavlakovićem, bogoslovi i studenti laici s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, franjevački bogoslovi iz Zagreba i brojni svećenički i redovnički kandidati i kandidatice te mnoštvo mladih, kojih je svake godine sve više prisutno na komemoraciji u Vukovaru.

Na misi je pjevao zbor Župe sv. Mihaela iz Donjeg Miholjca na čelu s dirigenticom Silvijom Ježić Knežević i orguljašicom s. Kristijanom Kolić iz družbe Milosrdnih sestara Svetoga Križa.

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara započelo je u dopodnevnim satima u krugu Vukovarske bolnice gdje je glumac osječkog Hrvatskog narodnog kazališta Darko Milas održao recital u spomen na stradale, a program su pjesmom pratili Klapa „Sveti Juraj“ Hrvatske ratne mornarice i Najbolji hrvatski tamburaši. Nepregledna kolona hodočasnika više od tri sata je hodala od Bolnice do Memorijalnog groblja. Procjenjuje se da je ove godine u Vukovar pristiglo 150000 hodočasnika, izvijestio je Tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije.