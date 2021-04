Mons. Ivan Štironja zaređen za kotorskog biskupa

U srijedu, 7. travnja 2021. u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru tijekom svečanog Euharistijskog slavlja zaređen je za kotorskog biskupa svećenik Trebinjsko-mrkanske biskupije mons. Ivan Štironja kojega je papa Franjo imenovao 22. prosinca 2020.

Euharistijsko slavlje, uz izravni prijenos RTV Herceg-Bosne i drugih medija koji su preuzimali signal, predvodio je glavni zareditelj mons. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski i metropolit, u zajedništvu sa suzarediteljima mons. Rrokom Gjonlleshajem, barskim nadbiskupom i dosadašnjim apostolskim upraviteljem Kotorske biskupije, i mons. Petrom Palićem, biskupom mostarsko-duvanjskim i apostolskim upravitelj trebinjsko-mrkanskim i s još 13 nadbiskupa i biskupa među kojima predsjednici Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske biskupske konferencije i Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda kardinalom Vinkom Puljićem, nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim, mons. Želimirom Puljićem, zadarskim nadbiskupom, i mons. Ladislavom Németom, biskupom zrenjaninskim. Zbog ograničenja u vrijeme pandemije koronavirusa, u katedrali su bili biskupi, svećenici, redovnici, redovnice, rodbina mons. Štironje, predstavnici društveno-poliitčkog života i mali broj vjernika. U gradu na Neretvi, koji je osvanuo s tankim sniježnim pokrivačem, dio vjernika okupio se ispred katedrale prateći Misno slavlje na video zidu.

Riječi pozdrava i dobrodošlice na početku Misnog slavlja uputio je biskup domaćin mons. Petar Palić. „Dok u Crkvi i u srcima vjernika odjekuje uskrsna pjesma radosti, danas nas ovdje u mostarskoj katedrali uz križ Kristov, po kojemu nas je Uskrsnuli Gospodin spasio i otkupio, oko Marije, Majke Crkve i sv. Josipa, našega zaštitnika, sabire ovaj događaj u kojemu ćemo još jednom osjetiti i doživjeti obilnu Božju milost, koju daje nama grješnim ljudima, a koja je puno veća od naših grijeha i osrednjosti našega života. Svima želim dobrodošlicu u ovoj našoj katedrali, majci crkvi svih crkava naše Mostarsko-duvanjske biskupije“, rekao je biskup Palić te pozdravio kardinala Puljića, glavnog zareditelja nadbiskupa Barišića, svu dragu braću nadbiskupe i biskupe, savjetnika Apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini mons. Amaurya Medinu Blanca i sve svećenike a na osobiti način one iz Kotorske biskupije, te sve sestre redovnice, bogoslove i sjemeništarce. Srdačan pozdrav uputio je i svim predstavnicima društveno-političkog, kulturnog, akademskog života grada Mostara i šire i svima nazočnima s bilo kojeg naslova koji su došli podijeliti radost ovoga događaja. Pozdravio je svu draga braću i sestre, a osobito rodbinu biskupa Ivana. Pozdravio je i sve koji su u ovom slavlju povezani putem Radiotelevizije Herceg Bosne i Laudato TV te zahvalio svim djelatnicima medija koji će prenijeti vijest o ovom događaju. Na kraju je pozdravio i svoje najbliže suradnike u Biskupskom ordinarijatu i srdačno im zahvalio na trudu i doprinosu u pripravi ovoga događaja.

„Pozdrav i tebi, dragi brate Ivane, koji si izabran u red biskupstva. Tvoja radost danas uistinu je i naša, nas – tvojih od kojih si potekao i među kojima si živio i „tvojih“ kojima si poslan i među kojima ćeš vršiti pastirsku službu. Dragi brate Ivane, danas te Sveta Crkva uvršćuje u apostolsko nasljeđe koje živi u biskupskoj kolegijalnosti i time te čini izabranim svjedokom otkupljene slobode i milosti koju Krist daje ljudima…I ovom prigodom Ti, kao biskup naših partikularnih Crkava u Hercegovini, Mostarsko-duvanjske i tvoje rodne Trebinjsko-mrkanske, zahvaljujem na vjernom služenju i svjedočanstvu svećeničkog života u svim službama koje su ti moji predšasnici povjeravali. U ovom slavlju molimo s Tobom i za Tebe, da do kraja izvršiš poslanje za koje te je Krist izabrao i koje Ti Crkva povjerava i za koje te ovlašćuje“, poručio je biskup Palić.

Nakon navještaja evanđelja i otpjevane pjesme prezbiteri-pratitelji dopratili su izabranika mons. Štironju pred glavnoga zareditelja mons. Barišića, kojemu je iskazao poštovanje. Potom su savjetnik Apostolske nuncijature u BiH mons. Amaury Medina Blanco i kancelar kotorske biskupije don Robert Tonsati pročitali Apostolski nalog o biskupskome imenovanju na latinskome i hrvatskome jeziku. Prezbiteri-pratitelji vratili su se s izabranikom na svoje mjesto, a biskup glavni zareditelj mons. Marin Barišić započeo je svoju homiliju.

U prigodnoj propovijedi nadbiskup Barišić pozdravio je na početku sve i zaželio svima sretan i blagoslovljen Uskrs. Pozdravio je na osobit način vjernike, svećenike, osobe posvećenog života te građane Kotorske biskupije. Obraćajući se mons. Štironji kazao je da ga je uskrsli Gospodin izabrao za službu pastira Crkvi svojoj koja je u „zaljevu svetaca“. „Gospodin koji poznaje srca ljudi, prepoznao je u tvome dosadašnjem svećeničkom služenju vjernost, pa ti sada povjerava još veće zadaće, da mu i u tome budeš vjeran. S iskustvom različitih službi u Mostarskoj biskupiji, kao i misionara u Americi i Africi, uvjereni smo da ćeš biti dobar misionar i evangelizator u Kotorskoj biskupiji, danas maloj, ali tako bogatoj duhovnim naslijeđem i kulturnim blagom“, kazao je nadbiskup Barišić koji je istaknuo da je mons. Štironju u izboru njegova biskupskog gesla „nadahnula Božja ljubav osobito naglašena kod Ivana, ljubljenog učenika, čije ime nosiš i čija si čitanja izabrao za svoje ređenje“. Potaknuo ga je da poput apostola Ivana još više „osloni svoj život na srce božanskog Sina, na temelj, izvor i vrhunac istinske i utjelovljene ljubavi“.

Zapitavši, tko su zapravo svećenici, redovnici i biskupi, splitsko-makarski nadbiskup je kazao da je ono što ih najbolje predstavlja u dostojanstvu njihova poziva i poslanja jest titula prijatelji Zaručnikovi (usp. Iv 3, 29). „Mi smo samo Zaručnikovi prijatelji! Zaručnik je jedan jedini – Isus Krist – Raspeti i Uskrsli! Njegova zaručnica je Crkva – biskupija, župa, Božji narod među kojim smo u njegovo ime pozvani i poslani“, kazao je nadbiskup Barišić te dodao da sve geste i simboli biskupskog ređenja upućuju na ljubav Božju, „koju on želi razliti u tvoje srce po Duhu Svetom – polaganjem ruku“. Podsjetio ga je da pomazanjem svetim uljem postaje dionikom poslanja i suradnikom Pomazanika – Krista Gospodina – njegove proročke, učiteljske i svećeničke službe. Poželio je mons. Ivanu prijateljsku dobrodošlicu među biskupe Splitske metropolije, kojoj tradicionalno pripada Kotorska biskupija, „u malu, ali slavnu Kotorsku biskupiju žive vjere, dubokih korijena u zaljev ljepote duhovnosti, zaljev svetaca i blaženika“. Istaknuo je da njegovo ređenje prate, ne samo današnji Bokelji, nego i znani i neznani nebesnici: sv. Tripun, sv. Leopold Bogdan Mandić, bl. Ozana Kotorska, bl. Gracija Kotorski, službenica Božja Anamarija Marović… Na kraju ga je, u duhu njegova gesla „Bog je ljubav“, potaknuo da ostane u ljubavi Kristovoj kako bi njegova radost bila u njemu te da radost služenja njemu – Zaručniku – u Crkvi bude potpuna.

Poslije homilije uslijedilo je obraćanje izabranika mons. Štironje koji je obećao sve do smrti vršiti službu što mu je od apostola povjerena, vjerno i ustrajno propovijedati Kristovo evanđelje, čuvati čistim i cjelovitim poklad vjere, graditi i trajno ostati u Kristovoj Crkvi i u jedinstvu sa zborom biskupa pod vlašću nasljednika blaženog Petra apostola, biti poslušan Svetom Ocu, brinuti za sveti Božji narod te biti ljubazan i milosrdan prema siromasima i tuđincima i prema svima koji oskudijevaju. Dok je ređenik Ivan ležao prostrt na tlu pred oltarom, biskupi, svećenici, redovnici, redovnice i sav puk pjevali su Litanije svih svetih. Središnji čin ređenja bilo je polaganje ruku glavnog zareditelja mons. Barišića na glavu ređenika Štironje što su potom učinili i suzareditelji kao i svi nazočni biskupi. Tijekom molitve ređenja đakoni su nad glavom ređenika držali otvoreni evanđelistar. Potom je mons. Barišić pomazao glavu ređenika Štironje svetom krizmom te mu predao evanđelistar i na ruku stavio biskupski prsten, a na glavu mitru i predao mu pastirski štap kao znamenja biskupstva.

Nakon pričesti i popričesne molitve u ime apostolskog nuncija u BiH mons. Luigia Pezzuta prigodnu čestitku novozaređenom biskupu Ivanu uputio je mons. Blanco prenoseći Nuncijev pozdrav i cijeloj Crkvi kotorskoj koja je otvorena srca primila novoga biskupa. Pozdrav je uputio i svim nazočnim biskupima i svima okupljenima u katedrali.

Potom je prigodnu čestitku novozaređenom biskupu Ivanu uputio najstariji svećenik Kotorske biskupije mons. Srećko Majić, kanonik Stolnog kaptola i dugogodišnji župnik u Prerasu. Čestitajući mu u ime Stolnog kaptola i svećenika Kotorske biskupije, izrazio mu je „poštovanje, odanost, poslušnost i spremnost pomagati mu u apostolskom djelovanju i učvršćivanju Kristova kraljevstva“ u Kotorskoj biskupiji. „Dragi oče biskupe! Krist Vas je pozvao, Sveti Otac Papa Franjo između tolikih oda­brao i uzdigao na čast biskupstva na najviše dostojanstvo određeno za ljude, stavljajući pred Vas dužnost da se brinete ne samo za potrebe svoje biskupije nego uopće za na­predak Crkve! U prvom redu rad u vinogradu Gospodnjem, a onda iz toga slijedi ugled i čast i poštovanje. Oče biskupe! Nakon današnje posvete za biskupa Vi preuzimate novu dužnost, možda sa zebnjom i ponešto straha u srcu, razmišljajući: Kamo idem? Što me čeka? Što će od mene biti? Idete u predivnu Boku Kotorsku, taj prirodni kutak neba na zemlji! Čekaju Vas četiri Gospina svetišta, preko 90 crkava i kapelica u kojima se barem jednom godišnje slavi sv. Misa. Čekaju Vas sveci i blaženici, miljenici Boke, oko 10.500 vjernika, dvadesetak časnih sestara 1 đakon i 13 svećenika. Vaših, na poseban način, najbližih suradnika“, kazao je mons. Majić te kazao da su svećenici Kotorske biskupije uz pljesak primili obavijest da je mons. Ivan Štironja imenovan novim kotorskim biskupom.

U svom obraćanju na kraju Euharistijskog slavlja biskup Štironja izrekao je najprije iskrene čestitke svima u povodu Uskrsa i uskrsne osmine. „Neka je hvala i slava Bogu Ocu na daru života, svećeništva, na beskrajnoj ljubavi po Isusu Kristu i milosti kojom nas svakodnevno obasiplje snagom svoga Svetoga Duha“, kazao je biskup Štironja koji je potom Bogu zahvalio i za svoje roditelje koji su ga, kako je istaknuo, s ljubavlju primili u svoje naručje, doveli Gospodinu, pokazali mu gdje stanuje, s njime ga upoznali i k njemu ga uvijek vraćali svojim kršćanskim poukama, primjerom i molitvom. Zahvalio je Gospodinu za braću i sestre, njihove obitelji, koji su mu, kako je posvjedočio, uvijek u životu bili podrška, i pomoć do dana današnjega, kao i tolikim dobrim ljudima koje je Bog stavio na njegov životni put, od rodbinskog, crkvenog, prijateljskog okruženja, preko školskog odgoja i obrazovanja do tolikih dobrih ljudi s kojima je koračao kroz život u vjeri, nadi i ljubavi na do sada povjeravanim mi crkvenim službama. Iskazao je zahvalnost i Svetoj Crkvi, papi Franji što mu je iskazao povjerenje da bude uvršten u zbor biskupa. Zahvalio je i glavnom zareditelju, suzarediteljima, ostalim nadbiskupima i biskupima što su, unatoč svojim obvezama i opasnosti zaraze, došli „slaviti i hvaliti Boga u ovoj presvetoj Euharistiji“. Zahvalio je svim svećenicima, redovnicima, redovnicama i vjernicima, kao i njegovim pratiteljima don Anti i don Tomislavu koji ga, kako je rekao, nisu pratili samo tijekom ređenja već dugi niz godina. Zahvalio je i predstavnicima drugih vjerskih zajednica, kao i predstavnicima političkih, društvenih, kulturnih, zdravstvenih, medijskih i drugih struktura na svim razinama, u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, čiji su predstavnici tu prisutni ili su uputili riječi pozdrava i čestitki. Zahvalu je uputio i svima koji su se zauzeli i pripremili današnje slavlje. Na kraju je zahvalio i svima koji su mu od dana imenovanja biskupom pa sve do danas uputili svoje čestitke i pozdrave, s raznih strana svijeta, na koje mi nije bilo moguće odgovoriti pojedinačno. Izrazio je nadu da će biti prigode, kad se uvjeti normaliziraju, za prijateljski susret sa svima koji su očekivali i htjeli danas biti tu u katedrali, ali radi aktualne situacije ili druge spriječenosti nisu mogli. S posebnim osjećajima prijateljstva i poštovanja uputio je pozdrave svima koji su Misu pratili putem radija i televizije, osobito bolesnicima, kao i onima koji su u službi bolesnika. Posebnu zahvalu uputio je braći svećenicima i laicima Kotorske biskupije, koji su stigli u Mostar na ovo slavlje. Svećenicima, redovnicama i vjernicima biskupije Kotorske, kao i dragim ljudima Crne Gore poručio je da ga Crkva šalje k njima. „Dolazim otvorena srca, zahvalan svim predšasnicima, biskupima Crkve u Kotoru. Nisam prvi iz ovih krajeva. Rado se danas posebno sjećam biskupa Marka koji je u ime biskupa Čule primio moju zamolbu za sjemenište, kao i za bogosloviju. Ostao mi je u nezaboravnoj uspomeni“, kazao je biskup Štironja koji je potom zazvao zagovor svetaca i blaženika koji potječu s područja Kotorske biskupije.

Prije završnog blagoslova novozaređeni biskup Ivan prošao je kroz katedralu te blagoslovio sve okupljene unutar mostarske stolnice kao i one koji su Misu pratili na trgu ispred katedrale.

Liturgijsko pjevanje animirali su združeni zborovi župe Studenci i katedrale Mostar pod ravnanjem prof. Drage Solde uz orguljsku pratnju s. Matee Krešić. Ceremonijama je ravnao don Domagoj Markić.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA