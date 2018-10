Patrijarh: “Mnogi me napadaju, ali savjest mi je čista”

CARIGRAD – Primivši u četvrtak, 27. rujna, na Fanaru, Hrizostoma Sklifasa, mitropolita Patrasa, i skupinu vjernika njegove episkopije, ekumenski patrijarh Bartolomej podsjetio je na pravo i dužnost Ekumenskoga patrijarhata da proglasi autokefalnost Crkve u Ukrajini.

“U različitim vremenima tijekom povijesti, o čemu svjedoče dokumenti koje čuvamo u patrijaršijskom arhivu, oni [Ukrajinci] tražili su svoju neovisnost od Ruske Crkve. Čak i sadašnja hijerarhija Ukrajinske Crkve, i mitropolit Onufrije, u Kijevu, predsjednik lokalnog ukrajinskog Svetoga Sinoda, kada je Ukrajina postala nezavisnom državom, Devedesetih godina tražili su svoju neovisnost i odvajanje od Ruske Crkve, odnosno autokefaliju. Imamo njihove potpise i objavili smo ih. Sada, čini se, zbog velikih pritisaka Moskve, neki uzmiču, ali scripta manent [napisano ostaje]. Mi imamo potpise. I siguran sam: kada naš Patrijarhat pristupi dodjeli autokefalije, svi će se integrirati u novu autokefalnu Crkvu svoje domovine.”

Mitropolit Patrasa zahvalio je Njegovoj Svetosti što je informirao hodočasnike njegove episkopije jer često vjernici čuju i čitaju razne informacije. Na to je patrijarh odgovorio: “Čitaju mnoge stvari, ali ih i ja čitam, samo što to ne utječe na mene, niti me uznemiruje. Znam da su mnogi od njih bili protiv mene, ali kroz ovih 27 godina što sam, milošću Božjom Patrijarh, pročitao sam dosta sličnih stvari, bio sam puno na nišanu, ali savjest mi je čita. Kada čovjek djeluje po savjesti i obavlja svoju dužnost, neka govore što žele, i neka pišu što hoće.”

Patraski je mitropolit rekao da su zahvalni što su imali prilike iz Patrijarhovih usta čuti razlog radi kojega je Patrijarhat odlučio, jer ima pravo i dužnost, udijeliti autokefaliju Ukrajini.

(Orthodoxie.com – 29. rujna 2018.)

Izvor: Crkva na kamenu