Papa poručio slovačkim mladima: „Budite neustrašivi u sanjanju“

Trećega dana pastoralnog pohoda Slovačkoj, u utorak, 14. rujna 2021., papa Franjo se susreo s mladima iz Slovačke na stadionu Lokomotiva u Košicama, prenosi Vatican News.

Bio je to posljednji susret pape Franje u Košicama i to na gradskom stadionu Lokomotiva, gdje je Anna Kolesarova proglašena blaženom 2018. godine. Papa je susret započeo odgovarajući na tri pitanja koja su mu postavili neki od prisutnih mladih. „Želio bih pokušati ponuditi vam neke odgovore“, rekao je Papa. Odgovarajući na pitanje Petra i Zuzke o ljubavi između dvoje ljudi, Papa je primijetio da je „kao i sve velike stvari u životu, ljubav veličanstvena, ali nije jednostavna“. „Ona je naš najveći san“, dodao je, iako ga „nije lako objasniti“.

Ispravan je pristup, rekao je Sveti Otac, gledati na ljubav „novim očima“, očima koje nisu zaokupljene izgledom i koje ne banaliziraju ljubav. „Ljubav nije samo emocija ili osjećaj… ljubav je vjernost, dar i odgovornost“, rekao je Papa. „Nismo ovdje samo da bismo preživljavali, već da bismo učinili nešto od svoga života“, rekao je Papa i pozvao mlade da budu heroji „neustrašivi u sanjanju“. „Molim vas, nemojte dopustiti da vam život prođe“, dodao je Papa.

Zatim je Papa rekao mladima da im želi dati još jedan savjet. „Da bi vaša ljubav bila plodna, nemojte zaboraviti svoje korijene“, rekao je. „Danas postoji opasnost od odrastanja bez korijena jer smatramo da uvijek moramo biti u pokretu, učiniti sve u žurbi“. Umjesto toga, objasnio je, uvijek moramo biti otvoreni jedni prema drugima. „Danas postoji toliko razornih sila, toliko ljudi koji su spremni okriviti sve i svakoga, širitelja negativnosti, profesionalnih žalitelja“, rekao je Papa. „Ne obraćajte pažnju na njih jer pesimizam i prigovaranje nije kršćansko“.

Zatim je, odgovarajući na Petrino pitanje o tome kako mladi mogu svladati prepreke na putu do Božjega milosrđa, Papa rekao da je i to „pitanje toga kako mi vidimo stvari i gledamo li ono što je doista važno“. „Kada bih vas sve pitao o čemu razmišljate kada odlazite na ispovijed“, rekao je Papa, „sasvim sam siguran da bi vaš odgovor bio – naši grijesi“. No, grijesi zapravo nisu središte ispovijedi, rekao je Papa.

Naš Otac, onaj koji sve oprašta, je u središtu. „Ne odlazimo na ispovijed da bismo bili kažnjeni i poniženi, već odlazimo kao djeca koja trče prema Očevom zagrljaju punom ljubavi“, rekao je Papa. „Dat ću vam mali savjet“, rekao je Papa: „nakon svake ispovijedi sjedite mirno nekoliko trenutaka kako biste se sjetili oproštenja koje ste primili“.

Na kraju se Papa obratio Petru i Lenki koji su upitali kako mlade potaknuti da se ne boje prigrliti križ. „Zagrljaj nam pomaže da prevladamo strah“, rekao je Papa. „Kad god nas netko zagrli, ponovno stječemo povjerenje u sebe i u život. Stoga dopustimo da nas Isus zagrli. Kada zagrlimo križ s Isusom, to nam donosi Njegovu radost“, rekao je Sveti Otac, naglašavajući da tu istu radost želi svakoj mladoj osobi.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA