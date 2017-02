Pristup Hrvatskom državnom arhivu

Predsjednik Mosta nezavisnih lista i predsjednik Sabora Božo Petrov najavio je na svojem profilu na Facebooku da će zakonski omogućiti otvaranje Državnog arhiva, odnosno da će građu datiranu do 22. prosinca 1990. učiniti dostupnom javnosti. To podrazumijeva arhivsku građu državnih tijela i Saveza komunista Hrvatske, osim građe s osjetljivim osobnim podatcima. U povodu ove izjave 4. veljače 2016. u HRT-ovu Dnevniku 3 gostovao je Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Izjavio je kako ne zna što će se pronaći u toj dokumentaciji jer do sada se teško moglo doći do tih sadržaja. “Svakako će na vidjelo izići činjenice koje do sada nisu bile dostupne. No, trebat ćemo se zapitati je li ili što je uklonjeno ili eventualno dodano”. On smatra da tomu treba postupiti profesionalno, a ne “kao u samoposluzi” – ti izvori ne će se smjeti koristiti za obračun s neistomišljenicima. “Bit će zanimljivo vidjeti što će se ondje naći”, izjavio je Nazor na HRT-u. Izrazio je sumnju da će otvaranjem arhiva prestati podjele u hrvatskom društvu. “Podjele postoje zato što se jedno razdoblje hrvatske povijesti nije prikazivalo cjelovito”. One koji su do sada branili pristup dokumentaciji drži glavnim krivcima za podjele u društvu. Podjele će nestati kada ćemo jednako tretirati sve žrtve i sve zločine koji su počinjeni u 20. st. “Svjedoci smo kako se u ovome društvu izmišljaju afere neodgovorno, kako se ovo društvo pokušava prikazati kao fašistoidno što je apsolutno neistinito”, istaknuo je Nazor te dodao da je u ono doba završio povijest na Filozofskom fakultetu, a o mnogo toga nije se govorilo.

Izvor: Crkva na kamenu