Maturanti Mostara zahvalili Bogu za završetak srednjoškolskog obrazovanja

MOSTAR – U mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve danas je slavljena sveta Misa zahvalnica za maturante srednjih škola Grada Mostara po hrvatskom planu i programu te maturante Koledža ujedinjenoga svijeta. Sveto misno slavlje predvodio je don Nikola Menalo, generalni vikar, dok je suslavio don Gabrijel Pavlović, biskupijski povjerenik za pastoral mladih. Liturgijsko pjevanje animirali su mladi.

Na početku Mise okupljene je pozdravio jedan od maturanata, zahvalivši profesorima, roditeljima i svima koji su ih pratili tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

U prigodnoj propovijedi, povodom spomendana sv. Leopolda Bogdana Mandića i Dana maturanata Grada Mostara 2026., don Nikola se obratio maturantima svih mostarskih srednjih škola, ističući život i primjer sv. Leopolda kao poticaj mladima na ustrajnost, poniznost i vjernost Bogu.

Govoreći gimnazijalcima, podsjetio je kako je sv. Leopold, unatoč svojoj tjelesnoj slabosti i ismijavanju koje je doživljavao zbog niskog rasta, postao „duhovni gorostas“ i prijatelj ljudi.

Maturante strojarske škole usporedio je s vizionarima i ljudima koji „lete“, pozivajući ih da ne prestanu stvarati i sanjati.

Ekonomašima je poručio kako su najveći ljudi u Božjim očima često oni najmanji u ljudskim očima, naglašavajući važnost poniznosti i rada srcem.

Maturantima elektrotehničke škole govorio je o važnosti molitve i strpljenja, podsjećajući na primjer sv. Leopolda koji je na uvredu odgovorio blagošću i praštanjem.

Posebno se osvrnuo i na maturante građevinske škole, istaknuvši simboliku Leopoldove ispovjedaonice koja je ostala netaknuta nakon bombardiranja samostana u Padovi tijekom Drugoga svjetskog rata, kao znak Božje prisutnosti i milosrđa.

Medicinarima je približio svečevu blizinu bolesnicima i patnicima, podsjećajući kako je i sam nosio teško breme bolesti, dok je učenike turističko-ugostiteljske škole potaknuo da uz brigu o tijelu ne zanemare ni rast duha.

Maturantima prometne škole poručio je da ih na životnom putu usmjeravaju Božji znakovi, a učenike likovne škole pozvao da svojim talentima pronose ljepotu, mir i lice Boga ljubavi.

Govoreći glazbenicima, istaknuo je važnost svete mise i crkvene glazbe koja uzdiže duh i produbljuje tajnu vjere, dok je maturante Koledža ujedinjenog svijeta podsjetio na poruku jedinstva i zajedništva koju je živio sv. Leopold Bogdan Mandić.

Na kraju propovijedi don Nikola Menalo maturantima je poželio da ih Bog prati na svim životnim putevima koji su pred njima.

Na završetku Mise don Gabrijel Pavlović zahvalio je svima na dolasku i sudjelovanju te mladima poručio da ostanu svoji i ostanu vjerni Bogu, bez obzira kamo ih život odvede.

Donosimo cjelovitu don Nikolinu propovijed:

Dragi maturanti iz srednjih škola Grada Mostara (hrvatski plan i program + Koledž), predvođeni svojim profesorima, odgojiteljima i ravnateljima koje od srca pozdravljam i Bogu zahvaljujem na njihovu doprinosu u obrazovanju koje pružaju generacijama!

Danas slavimo spomendan sv. Leopolda Bogdana Mandića, našeg sunarodnjaka i velikog nebeskog ugodnika, čijem nebeskom zagovoru želim preporučiti pred Bogom vaše nakane na kraju srednje škole. Progovorit ću nekoliko riječi svakoj o svakoj školi i njenoj generaciji maturanata ponaosob.

1. Maturantima iz Gimnazija (Gimnazija Mostar, Gimnazija fra Grge Martića)

Bogdanovi (Leopoldovi) biografi tvrde da je u ranoj mladosti bio vrlo nagle ćudi i lako bi planuo, no da je svakodnevnim nastojanjima, samoodricanjima i, još više, Božjom pomoći uspio obuzdati takvu narav te postati izrazito blag i strpljiv prema svima koji su ga okruživali. Štoviše, svakodnevno je stvarao i izgrađivao prijateljstva s mnogim ljudima, pa su ga zato prozvali „Prijateljem ljudi“. Živio je jednostavno, cijenio siromaštvo i pokoru te držao se stroge redovne discipline. Išao je u srednju školu u Italiji, u pokrajinama Veneto i Frijulija. Dragi gimnazijalci, evo izvrsnog primjera! Od ovog Bogom danog dječaka mnogi nisu ništa očekivali, čak su mu se i rugali jer je bio niskog rasta (135 cm), ali je Bog dao da izraste u duhovnoga gorostasa kojemu se na sprovodu okupilo 170.000 ljudi.

2. Maturantima iz Strojarske (Srednja strojarska škola Fausta Vrančića)

Faust Vrančić, još jedan „Padovanac“ i „Venecijanac“, još jedan poliglota koji hrvatski jezik uvrštava među pet najizvrsnijih europskih jezika. Vi ste, dragi srednjoškolci, „Machinae novae“ i ljudi koji lete („Homo volans“) – često padobranci, ali i vizionari. Ako u ovim godinama ne letite, kada ćete?! Svojom ljudskošću, kao i sv. Leopold, privlačite narode i staleže. I danas naše đake privlače svjetska sveučilišta, danas se o našim đacima pričaju lijepe životne priče, a danas, među vama, postoje maturanti o kojima će svijet pričati. Nemojte prestati letjeti, izumljujući machinae novae!

3. Maturantima iz Ekonomske (Srednja ekonomska škola Joze Martinovića)

Bog je Leopoldovo „malo ljudsko tijelo“ koristio za veliku duhovnu slavu, što ga je činilo živim primjerom da se u Božjim očima najveći ljudi često pokazuju kao najmanji. Dragi srednjoškolci, najveći ljudi u Božjim očima uvijek su oni najmanji u ljudskim očima. Za njih Bog ima najveće zadaće. Po uzoru na sv. Leopolda, poniznost i samoprikrivanje uvijek su bili cijenjeni jer su evanđeoske neprolazne vrijednosti. Ne moraš raditi neki posebni posao da bi promijenio svijet – dovoljno je da svoj posao radiš srcem.

4. Maturantima iz Elektrotehničke (Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića)

Čega se svi boje? Struje (električne energije)! Kad se žarče moli? Kad grmi! Pripovijeda se kako je Leopold jednom u tramvaju stao na stopalo jednom mladiću, a ovaj se okrenuo i udario mu šamar. Sveti ga je Leopold pogledao i rekao mu: “Molio bih te da me udariš i po drugom obrazu pa da mi se oba jednako crvene!” Ove su, evanđeoske, riječi ganule toga mladića da se ispričao i kasnije obratio. Evo poruke svima: moliti se ne samo kada grmi i sijeva, pada i udara, gazi i šamara, nego poput sv. Leopolda cijeniti svaku patnju i životnu teškoću, sjedinjujući ih s Kristom i pretvarajući ih u molitvu i žrtvu za obnovu kršćanskoga duha.

5. Maturantima iz Građevinske (Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca)

Građevina je mjesto gdje se najviše mjeri, gdje je dinamika stalno prisutna, gdje se stvara i griješi, ali gdje svi nakon dobro urađenog posla idu kući pjevajući. Sv. Leopold poznat je kao svjetski ispovjednik i prijatelj ljudi. Od cijele građevine u kojoj je živio – kapucinskog samostana u Padovi – nakon bombardiranja u Drugom svjetskom ratu ostaje jedino netaknuta Leopoldova ispovjedaonica u kojoj je boravio po cijele dane. Ona i danas privlači mnoštvo, mladih i starih, gdje se osjeća mir i tišina, gdje se osjeti Božja prisutnost. Uvijek je govorio da Bog ne odbacuje nikoga tko se iskreno kaje i da je milost uvijek dostupna onima koji se vraćaju na ispovijed.

6. Maturantima iz Medicinske (Srednja medicinska škola Sestara Milosrdnica)

Sveti Leopold bio je posebno blizak siromašnima i bolesnima. I sam je, vedrinom vjere, dugo nosio teško breme oboljenja od tumora; bio je boležljiv te je na kraju umro od karcinoma jednjaka. Od prije dvije godine sv. Leopold Bogdan Mandić novi je zaštitnik oboljelih od tumora u Hrvatskoj, a u Italiji od 2018. Dragi maturanti, mnogi ste se već suočili s bolešću u obitelji, susjedstvu, školi, gradu ili šire. To je sastavni dio ljudskoga života. Jedan dio vas bit će u službi slabih ili bolesnih – u bolnici, hospiciju, domu za stare i iznemogle ili obiteljskom domu. Kako je lijepo čuti kad maturanti pomognu svom kolegi koji je bolestan i kad im je to svakodnevna rutina koju ne smatraju obvezom, nego prijateljstvom! Mladi duh je onaj koji treba ostati u starijima. Neka zagovor sv. Leopolda olakša boli i patnje svih bolesnika, posebice onkoloških – kojih je sve više u svijetu – a Isus Krist izliječi bol i tugu!

7. Maturantima iz Turističko-ugostiteljske (Srednja turističko-ugostiteljska škola)

Sveti Leopold gotovo 40 godina svakodnevno je primao ljude na ispovijed, često po više sati dnevno, tako da je postao poznat kao „apostol ispovjedaonice“ i „ispovjednik duše i tijela“. Na ovozemaljskim putevima pridajemo pažnju tijelu i duhu – dok su zajedno, treba njegovati i jedno i drugo. Leopoldovo tijelo nije bilo manekensko; imao je više tjelesnih anomalija, od govora do prstiju, ali njegov duh nadvio se nad Padovu i danas počiva nad njom uz sv. Antuna – iako niti jedan niti drugi nisu nebeski zaštitnici Padove (to je sv. Justina), a nema našeg čovjeka koji ne zna za ova dva velikana stranca u Padovi, koji su svetošću zadužili Padovance. Dragi maturanti, iako su vam sada privlačnije maturske haljine ili smokinzi, neka vas vaša mlada tijela i mladenački duh vode životnim rijekama i dovedu do odredišta koja ste planirali ili se još dvoumite gdje ćete „zaveslati na pučini mora“. Neka vam uz tijelo raste i duh – a dovoljno je vremena pred vama za taj rast.

8. Maturantima iz Prometne (Srednja prometna škola)

Prometni znakovi usmjeravaju čovjeka od polazišta do odredišta. Vidimo u posljednje vrijeme da automobili idu sami, da se mijenja kultura putovanja, da se više leti nego vozi. Tko zna što budućnost nosi uz ovakav napredak tehnologije?! Bilo kako bilo, znamo da je jedan cilj sigurno zajamčen: kraj puta i kraj životnoga putovanja. Sveti Leopold u mladosti imao je živu i gorku narav; kroz upornu borbu sa sobom i Božju milost postao je iznimno strpljiv, blag i razumljiv prema svima. I vama želim da kroz godine koje su pred vama budete strpljiviji, blaži i razumljiviji prema svima na životnom putu. Na tom putu neka vas usmjeravaju Božji znakovi!

9. Maturantima iz Likovne (Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića)

Najveća djela slikarstva ostvarena su slikajući Madonu: od slavnog Raffaella do venecijanskog majstora Tiziana. Sv. Leopold gajio je neizmjernu pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, koju je nazivao svojom „Gospodaricom“ i često tražio njezinu pomoć za ispovjednike i pokajnike. Dragi maturanti, posebice vi iz škole likovnih umjetnosti, danas se više nego ikad živi od fotografija – jer jedna fotografija kaže stotinu riječi. Izoštrenim kamerama vaših pametnih telefona zabilježite neprolazne trenutke današnjeg dana; neki će kistom oslikati živu i mrtvu prirodu, ali ne zaboravite da je BDM, kojoj je ovaj mjesec posvećen, donijela na svijet Boga čije su lice ljudi vidjeli. O tom Božjem licu – licu Boga ljubavi, praštanja i mira – i danas govore. Tu sliku pronosite kuda god koracate.

10. Maturantima iz Glazbene (Glazbena škola Ivana pl. Zajca)

Mnogim glazbenicima dijelovi svete mise bili su najinspirativniji za glazbena remek-djela. Neka od najznačajnijih svjetskih glazbenih remek-djela svete mise izvođena su u našoj mostarskoj katedrali. Središte Leopoldova duhovnog života bila je sveta misa i Isus u Euharistiji; često je savjetovao da se svetost traži u vjernom sudjelovanju u Misi. Glazba u svetoj misi ima ulogu uzdizanja duha i produbljivanja tajne koja se slavi. Kroz povijest razvijali su se različiti oblici – od gregorijanskog pjevanja, temelja crkvene glazbe, do suvremenih liturgijskih skladbi koje vjernike pozivaju na aktivno sudjelovanje u Euharistiji. Dragi mladi, neka vas Euharistija uzdiže sve više Bogu, a današnjom svetom misom zahvaljujemo Bogu za vaše srednjoškolsko obrazovanje i protekle tri-četiri godine.

11. Maturantima s Koledža (Koledž ujedinjenog svijeta)

Sveti Leopold od ranog doba osjetio je želju za kršćanskim jedinstvom, osobito između katolika i pravoslavnih, te je stalno molio ono što je Isus molio u svojoj velikosvećeničkoj molitvi: „Da svi budu jedno!“ Nikada mu srce nije bilo mirno; uvijek je težio prema nebeskoj domovini, naglašavajući svoje hrvatsko podrijetlo, ljubeći sve ljude i naglašavajući Isusove vrijednosti.

Dragi maturanti, dok proslavljate Dan zrelosti, neka vas dragi Bog prati na vašim mladenačkim putevima!

Izvor: Crkva na kamenu