Započelo duhovno-studijsko putovanje đakona

MOSTAR – U ponedjeljak, 11. svibnja, u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru slavljena je sveta misa s đakonima koju je predslavio vojni ordinarij u BiH mons. Miro Relotam, OFM.

Uz biskupa su koncelebrirali generalni vikar don Nikola Menalo i župnik vjerničke zajednice Sv. Ante Padovanskog Ploče – Tepčići i bilježnik biskupijskog crkvenog suda u Mostaru don Davor Berezovski. U ime biskupa mostarsko-duvanjskog mons. Petra Palića, koji se nalazi u Rimu, riječi pozdrava uputio je generalni vikar don Nikola.

U homiliji je biskup istaknuo kako je čovjeku lakše napisati cijelu knjigu o zahvalnosti Bogu nego to sažeti u dvije-tri rečenice. Naglasio je kako je bit u tome zahvaljivati Bogu na pozitivnom odgovoru na njegov poziv te dodao daje „važno osvijestiti kako naše ‘da’ nije samo naš plod, nego dar Božji, jer bez Njegove pomoći ne bismo mogli ni zakoračiti na ovaj put“. Mons. Relota je istaknuo da to govori kako Bogu posvećene osobe ne bi postale „vlasnici“ svoga zvanja ili se uzoholili misleći da su sami zaslužni za svoj status. Posvijestio je kako su mnogi na početku s radošću rekli „evo me, Gospodine“, ali su se putem izgubili jer su zaboravili na poniznost. Ustvrdio je kako je opasno kada čovjek počne gledati druge s visine; tada se gubi veza s ljubavlju i milošću, a zvanje prestaje biti služenje i postaje osobni posjed.

Nadodao je kako je Đakonska godina vrijeme u kojem se uči „da smo svi, od đakona do biskupa, pozvani prvenstveno na služenje“. Podcrtao je kako je đakon pozvan biti onaj tihi radnik koji vjerno obavlja svoju zadaću jer prava radost se ne nalazi u priznanjima, nego u svijesti “da smo oruđe u Božjim rukama, bez obzira na to koliko je naša uloga u tom trenutku vidljiva“.

Zaključno se obratio đakonima i potaknuo ih da ne misle kako će biti vrjedniji tek kada postanu svećenici, jer „ako sada ne osjećate radost u služenju kao đakoni, nećete je naći ni u svećeništvu“. Na kraju je zazvao Božji blagoslov „nad nama da znamo zahvaljivati na darovanom zvanju i odgovorno vršiti službu na koju smo pozvani“.

Nakon završetka svete mise, uslijedilo je kratko predstavljanje biskupije i katedrale, te je upriličeno zajedničko druženje i razgovor u prostorijama biskupije.

U poslijepodnevnim satima đakoni su se uputili u obilazak Caritasa hercegovačkih biskupija i crkvenog suda. Završi susret za taj dan održan je uz večernju molitvu u samostanu Sv. Petra i Pavla gdje ih je dočekao provincijal fra Jozo Grbeš.