Hrvatski rod Puljići

Potaknuti rodoljubljem mnogi su se odužili i zahvalili časnim pretcima za neprocjenjiva duhovna i materijalna dobra koja su od njih baštinili, osobito što su pružili potomcima putokaz kako se živi dostojno čovjeka u rodoljublju i pradjedovskoj vjeri. I rod Puljići je to zasigurno zaslužio pa mu se ova monografija želi odužiti dostojnom zahvalom za sve baštinjeno od predaka svoga roda.

Rod Puljići jedan je od brojnijih hrvatskih rodova koji se prije više stoljeća duboko ukorijenio i proširio u Hercegovini, osobito na širokim prostorima drevne župe Dubrave, srca drevne i slavne Humske Zemlje, koja je, obuhvaćajući prostore od brda-planine Žabe na jugu do bosanskih planina na sjeveru bila njihova prva domovina.

Rodoslovno stablo Puljića stoljećima se razgranalo i po mnogim drugim krajevima diljem svijeta i domovine, a proširilo je svoje grane na sve strane svijeta pa i preko mora i oceana te danas skoro više nema kraja u svijetu do koga nije doprlo.

Ova se monografija prvenstveno bavi početcima roda Puljići i mukotrpnim životom časnih predaka tog roda na hercegovačkom kamenjaru, kako u napredovanjima tako i stradanjima, usponima

i padovima. Monografija pruža pripadnicima roda Puljići plodove višegodišnjeg istraživanja, ne samo korijena nego i ustrajavanja u vjernosti dragocjenim vrednotama ovog roda kamo god ih je povijesna sudbina nosila. Ona osobito želi spasiti od zaborava sjećanja zakopana duboko u duši i srcu potomaka roda. Plod je truda u traganju za skrivenim zrncima u izvorima i tradiciji pa ipak i kao takva predstavlja dobar početak i poticaj za još dublja istraživanja.