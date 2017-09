Autor: Ratko Perić

Uvez: Tvrdi

Godina izdanja: 2017.

Cijena: 20,00 – EUR

Uobičajeno je da se o slavlju značajnih obljetnica, slavljeniku u čast, izda zbornik radova – Festschrift ili, pak, posebno izdanje sabranih djela. Biskup je Ratko od mladih dana počeo s objavom svojih znanstvenih radova i duhovnih razmišljanja. Ovo mu je 39. knjiga (27. otkada je mostarski biskup). Zato je odlučeno da se ovom prigodom objavi Slavljenikov govor o Onomu po kome sve jest i od koga jesmo što jesmo; tj. njegove propovijedi i nagovori o Muci i Križu Kristovu, a sve u slavi Uskrsnuća.

Knjiga je, dakle, zbirka propovijedi i nagovora. Podijeljena je u četiri dijela.

Prvi dio pod naslovom Po Muci na križu k slavi Uskrsnuća, sadrži biskupove propovijedi i nagovore na Veliki petak, bilo u mostarskoj katedrali bilo na hercegovačkoj Kalvariji – brdu Humu iznad Mostara, ali i uskrsne propovijedi i poruke. Koliko se god svaki vjernik prepoznavao u Kristovu križu, on zna da križ nema zadnju riječ; da je djelo Otkupljenja dovršeno u slavi Uskrsnuća. Stoga su uvrštene i uskrsne propovijedi i poruke pa je konačan naslov: Sjeti me se kada u raj dođeš!

Drugi dio, naslovljen: Častimo te, Križu sveti, jesu propovijedi na svetkovinu Uzvišenja svetoga Križa, 14. rujna, kada se u Mostaru svake godine Misnom žrtvom zahvaljuje svemogućem Bogu na daru Gospine katedrale i crkvene službe biskupa Ratka Perića.

Svi koji su se do sada susretali s pisanom riječju biskupa Ratka, posebno u njegovih petnaestak knjiga duhovnoga sadržaja – plodom duhovnih vježbi – znaju da on ne govori samo umu; da njegova riječ ima cilj prodrijeti u srce čovjeka, kako bi se iz njega, poput raskajana razbojnika, vinula prosna, pokornička, zahvalna i hvalbena molitva sa zazivom: Sjeti me se kada u raj dođeš! Kako biskup Ratko uranja u Muku Kristovu s pogledom – nadom i vjerom – u Uskrsnuće, čitatelj će na najbolji način otkriti moleći Put križa koji je sam sastavio u Jubilarnoj 2000. godini, kada je po prvi put predvodio pobožnost Križnoga puta na brdo Hum iznad Mostara, a koji čini treći dio ove knjige naslovljen: Muka gorka Gospodina – Humski Križni put.

Budući da je češće pozivan da o Muci i Križu progovori u raznim prigodama, u Dodatku, naslovljenu Na križnim putovima hrvatskoga naroda, donesena su i neka razmišljanja u obliku propovijedi, nagovora, predavanja i intervjua.

Cijela knjiga opremljena je umjetničkim izrazima Kalvarije iz bogata umjetničkog fundusa u vlasništvu Biskupskoga ordinarijata u Mostaru te postajama Humskoga Križnog puta, radovima više umjetnika Likovne akademije Sveučilišta u Mostaru.

Izvor: Crkva na kamenu