BiH i Europa

Aktualna Europa sučeljava se s mnogim izazovima i prijetnjama kako na socijalnom i političkom području, tako i na kulturnoj i civilizacijskoj razini. U tom kontekstu i BiH je jedna velika europska kušnja. Kako ona ne bi morala dokazivati svoj europski identitet, treba se okrenuti univerzalnim vrijednostima na koje poziva Rezolucija Europskoga parlamenta, jer su one ono najbolje od svih europskih naroda. To su vrijednosti koje bi i Bošnjaci zajedno s Hrvatima i Srbima trebali prakticirati kako bi zajednički dokazali da su se inkorporirali u sveukupan europski politički i kulturno-civilizacijski prostor. Ako se to ne dogodi, Bošnjaci će se, nažalost, u europskim okvirima smatrati nekom vrstom ubačene ptice u tuđem gnijezdu, što ne bi bilo dobro ni za BiH ni za Bošnjake. Europa će se već i bez BiH nekako snaći.

