Komisija „Justitia et pax“ (Pravda i mir) Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, 26. veljače 2022. u Sarajevu uputila je Apel pod naslovom: „Moćnici svijeta, zaustavite požar rata koji je buknuo na području Ukrajine“! Apel je potpisao predsjednik spomenute Komisije mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki, a prenosimo ga u cijelosti.

Apel Komisije Justitia et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Imajući gorko iskustvo ratnoga stradanja u svojoj domovini Bosni i Hercegovini, koja je kao međunarodno priznata država 1990-ih godina doživjela brutalno uništavanje ljudskih života i svega što su ljudi, živeći i radeći zajedno, generacijama stvarali za svoje i opće dobro, preklinjemo sve vas, koji se, kako ovih dana reče papa Franjo, igrate vatrom ratnog razaranja nedužnih ljudskih života:

Moćnici svijeta zaustavite požar rata koji je ovih dana buknuo na području Ukrajine, međunarodno priznate države! Zaustavite daljnje „destabiliziranje mirnog suživota, patnju brojnog stanovništva i daljnje diskreditiranje međunarodnog prava“, kako vas je pozvao Papa.

Posebno pozivamo i potičemo, sve one među vama, koji su krštenjem ucijepljeni u Krista Gospodina, jedinog Gospodara ljudskih života, da se odlučnije zauzmete za zaštitu ugroženih ljudskih života i za omogućavanje ponovnog zaživljavanja međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti među ljudima i narodima, umjesto primjene sile i zakona jačega.

Odlučno ponavljamo: nitko nema pravo oduzeti ničiji život, koji je svet, jer on svoj izvor ima u Bogu! Zbog toga, podsjećamo na ono, što je već mnogo puta rečeno: bolje je beskrajno dugo pregovarati i dijalogizirati nego jedan trenutak ratovati. Iskreno suosjećamo s ukrajinskim narodom i izražavamo svoju duhovnu blizinu, osobito sa svima, koji su već pogođeni ratnim užasom.

Također, apeliramo na sve odgovorne u domenu politike i međunarodnoga odlučivanja neka učine sve, kako se plamen rata ne bi rasplamsao na šira područja našeg kontinenta pa i cijelog svijeta!

Smatramo da imamo pravo to kazati i dužnost na to pozivati, jer još uvijek, mnogi u ovoj zemlji, svakodnevno podnosimo mnogostruke negativne posljedice egoizma, drskosti i nehumanosti jednih naših sugrađana i suvremenika te nezainteresiranosti, indiferentizma i oportunizma drugih. Svi oni su, iako na različite načine, sukrivci također i za prisilno odrastanje generacija naših mladih sugrađana u destruktivnom i za njih pogubnom životnom ozračju, koje će ih lako učiniti duhovnim i moralnim invalidima, nesposobnima da učinkovito pomognu življenju dostojnom čovjeka – ni svome ni svojih bližnjih. Zato nam to ne može i ne smije biti svejedno, jer se tako slično može događati i u ratom sada zahvaćenoj Ukrajini!

Pridružujući se apelu pape Franje i naših biskupa, potičemo sve ljude dobre volje, a osobito kršćane, neka svoje molitve žarko upućuju Kralju Mirotvorcu, da On okrene srca ratoborna, koja su uvijek u službi Nečastivoga, u mirotvorstvo koje je odraz logike dobroga Boga, Oca svih ljudi i svih naroda.

Sarajevo, 26. veljače 2022.

Mons. Franjo Komarica

biskup banjolučki

predsjednik Komisije „Justitia et Pax“ BK BiH

Izvor: Crkva na kamenu/ KTA