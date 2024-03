Proslavljena svetkovina sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije

MOSTAR – Svečanom večernjom Euharistijom 19. ožujka proslavljena je svetkovina sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije. Misno slavlje uoči 89. redovitoga zasjedanja Biskupske konferencije u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve predvodio je nadbiskup metropolit splitsko-makarski mons. Zdenko Križić. Na početku svete Mise biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić svima je uputio pozdrav i dobrodošlicu a osobito predvoditelju misnoga slavlja mon. Križiću. Pozdravio je zatim prisutnoga mons. Tomu Vukšića, nadbiskupa metropolitu vrhbosanskog, mons. Marina Barišića, umirovljenoga splitsko-makarskog nadbiskupa, mons. Tomislava Rogića, šibenskoga biskupa, mons. Ranka Vidovića, hvarskoga biskupa, mons. Ratka Perića, biskupa u miru, mons. Željka Majića, banjolučkoga biskupa, mons. Aldu Cavallija, apostolskoga vizitatora za župu Međugorje, mons. Roka Glasnovića, dubrovačkoga biskupa, mons. Domenica Cornacchia, biskupa delegata Talijanke biskupske konferencije, mons. Javiera Camanes Foresa, tajnika Apostolske nuncijature u BiH, provincijala Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozu Grbeša i generalnoga vikara don Nikolu Menala. U koncelebraciji je bio velik broj svećenika, dijecezanskih i redovničkih, a među brojnim vjernicima koji su ispunili katedralu bile su prisutne i redovnice raznih kongregacija.

Tijekom svete Mise liturgijsko pjevanje animirao je zbor “Pro musica” i katedralni zbor “Marija” kojim je ravnao maestro don Dragan Filipović. Svirao je Simfonijski orkestar mladih Pro musica, a kao solisti nastupili su: Anita Ljubić, Mia Anić, Hrvoje Merdžo, Matej Perić i Emanuel Musa.

Nadbiskup Križić na početku homilije prisjetio se riječi sv. Terezije Avilske, naučiteljice Crkve: “Ne sjećam se da sam ga do sada išta molila a da nisam bila uslišana. On mi je pribavio više dobara nego što sam ga znala moliti…” Istinu o sv. Josipu iskusio je i naš narod u teškim trenutcima svoje povijesti te ga je iz toga razloga i Hrvatski sabor proglasio zaštitnikom hrvatskoga naroda.

Evanđelja su veoma škrta s obzirom na informacije o životu i radu sv. Josipa, kazao je mons. Križić. Međutim, i ono malo što nam je dostupno daje nam mogućnost da možemo jasno dokučiti duhovnu veličinu ovog izvanrednog čovjeka i sveca.

Nadbiskup Zdenko u ovoj homiliji zaustavio se na jednome elementu koji je veoma obilježio Josipov život a to je molitva. Napomenuo je da je ovu godinu, koja prethodi jubilarnoj godini 2025. papa Franjo proglasio Godinom molitve i pozvao sve vjernike da intenzivnije mole jer molitva ima moć činiti čuda na svim razinama. Upravo u sv. Josipu nalazimo istinskog uzora molitve. Evanđelja nam ne donose ni jednu Josipovu izgovorenu riječ. No i bez svega toga Josip nam je uistinu uzor.

Bitni dio molitve i njezin glavni cilj jest traženje i vršenje volje Božje. Bez molitve, bez komunikacije s Bogom to nije moguće. Da Josip nije bio u komunikaciji s Bogom, ne bi mogao ni čuti ni izvršiti volju Božju. Bog govori čovjeku uvijek i po danu i ponoći pa i u njegovoj tami. Čovjek koji s Bogom prijateljuje nije pošteđen noći i tama ali mu ni tada neće nedostajati svjetla Božje riječi. Bog svojim miljenicima uvijek daje i nikada nisu ostavljeni i zaboravljeni, kazao je mons. Križić.

Govoreći o načinu naše molitve mons. Zdenko kazao je kako se ako se nađemo u agoniji molitva postaje teška i od nje se često bježi. Površna je i u njoj nismo nimalo bolje upoznali sebe, nismo ništa čuli i nikakvu odluku donijeli. Takva molitva ostaje neučinkovita jer u molitvi osoba mora doći do jače spoznaje samoga sebe i što treba u životu mijenjati.

Sveti Josip bio je uzor molitve i on je svoj život pretvorio u molitvu a molitva ima upravo taj cilj – pretvoriti život osobe u ugodan prinos Bogu. Josip je obavio svoju zadaću i završio svoje poslanje i nečujno nestao. Tiho je umro kao što je tiho i živio. Važno je u životu izvršiti svoje poslanje i umrijeti smrću pravednika. On neka svima nama isprosi od Boga upravo to, završio je ovim riječima homiliju nadbiskup Križić.

Kroz tri večeri priprave na svetkovinu sv. Josipa u mostarskoj katedrali okupljeni su vjernici imali mogućnost sudjelovati u pobožnostima na čast sv. Josipu kao i na misnim slavljima uz prigodne propovijedi koja don Zvonimir Rezo, don Ivan Turudić i uočnicu biskup Petar.

