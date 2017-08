Samo me Isus čini slobodnim!

Već bezbroj puta iskustvo mi je pokazalo da ukoliko svoju slobodu pokušavam graditi i živjeti bez njega, ona postaje najgori oblik ropstva. Nitko me kao Isus ne može osloboditi onih brojnih nevažnih stvari i negativnih navika koje me svakodnevno zarobljuju i otvoriti mi oči i srce za ono što je bitno, za ono što je jedino vrijedno truda, a to je izgradnja ove zemlje po mjerama nebeskog kraljevstva, kraljevstva pravde, ljubavi i mira.

Nitko i ništa mi ne može dati takvu slobodu kao Isus. Samo me Isus hrabri da moji snovi vrijede, dok ih drugi podcjenjuju i izruguju, on vjeruje u mene, štoviše on za moje snove ima mnogo bolju verziju koju postupno otkrivam u svom razgovoru s njime. Samo mi Isus može probuditi one najdublje osjećaje i pokazati mi koliko je važno da ih dijelim s drugima, da svu ljepotu ali i težinu života, radost i tugu podijelim s drugima, jer smo u konačnici svi jedna obitelj kojoj je Bog zajednički Otac.

Nitko i ništa mi ne može mi dati takvu slobodu kao Isus. Svi drugi oblici slobode malo po malo prolaze i nestaju, i pokazuju da zapravo na njih ne mogu računati, jer ništa vrijedno i trajno ne može stati u njih, jer nakon svih njih osjećam samo prazninu i neispunjenost. No samo sloboda s Isusom pokazuje mi koji su stvarni razmjeri života, kolika je snaga vjera i kolike su čovjekove mogućnosti kada se pouzda u Boga.

Nitko i ništa mi ne može dati takvu slobodu kao Isus. Samo po njegovoj riječi imam snagu preuzeti odgovornost za sebe i ovo životarenje pretvoriti u život, ovu varljivu slobodu pretvoriti u pravu, sa stranputice vratiti se na pravi put i shvaćati koliki je život dar i kolika je milost moći računati na Boga u svom životu svakoga dana i svakoga trenutka. I što se svakoga dana više približavam njemu više upoznajem, osjećam i živim onu pravu slobodu za koju me Bog stvorio.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/http://duhovnost.net