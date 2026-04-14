Međudekanatski susret svećenika Mostarskoga i Sarajevskoga dekanata

MOSTAR – Međudekanatski susret Mostarskoga dekanata s partnerskim Sarajevskim dekanatom održan je u utorak, 14. travnja, u prostorijama katedralne župe Marije Majke Crkve. Susret je započeo u 10 sati molitvom Trećega časa, uslijedilo je kratko predstavljanje župa Mostarskoga i Sarajevskoga dekanata. Predavanje na temu „Od svećeničkoga poziva do pastoralnoga djelovanja: što se ostvarilo, a što izgubilo?“ održao je katedralni župnik iz Sarajeva mons. Ivo Tomašević.

U svome razmišljanju predavač mons. Tomašević se, kako je istaknuo, poslužio osobnim iskustvom i Direktorijem za službu i život prezbitera koji je izdala Kongregacija za kler 2013. godine, a prevela i objavila Kršćanska sadašnjost. Prvo poglavlje posvetio je govoru o identitetu prezbitera i citirao apostolsku pobudicu „Pastores dabo vobis“ u kojoj sveti Ivan Pavao II. opisuje svećenikov identitet riječima: „Prezbiteri su u Crkvi i za Crkvu kao neko sakramentalno posadašnjenje Isusa Krista, Glave i Pastira; vjerodostojno propovijedaju njegovu riječ, ponavljaju njegove geste oproštenja i ponude spasenja, nadasve krštenjem, pomirenjem i Euharistijom…“

Citirao je, nadalje, Direktorij koji prenosi i riječi pape Benedikta XVI. izrečene prigodom Jubileja katehista, 10. prosinca 2000. godine: „Opažamo, ipak, jedan progresivni proces dekristijanizacije i gubljenja bitnih ljudskih vrijednosti koji je zabrinjavajući. Veliki dio današnjeg čovječanstva ne nalazi u trajnoj evangelizaciji Crkve evanđelje, to jest uvjerljivi odgovor na pitanje: Kako živjeti? Svi trebaju evanđelje; evanđelje je namijenjeno svima, a ne samo određenom krugu i zato smo dužni tražiti nove putove kojima ćemo evanđelje donijeti svima.“

Na kraju uvodnoga dijela obavljen je čin povjeravanja i posvećivanja svećenika Prečistomu Srcu Marijinu, a svoje razmišljanje mons. Ivo završio je molitvom Blaženoj Djevici Mariji svetoga pape Ivana Pavla II. koju je napisao nekako u vrijeme svoga pohoda Sarajevu, prije 29 godina, a nalazi se u apostolskoj pobudnici „Pastores dabo vobis“, 82:

Marijo, Majko Isusa Krista i Majko svećenika, primi ovaj naslov što ti ga pridajemo da bismo proslavili tvoje majčinstvo i kod tebe razmatrali o svećeništvu tvoga Sina i tvojih sinova, sveta Bogorodice.

Majko Kristova, po pomazanju Duha Svetoga darovala si ljudsko tijelo Mesiji Svećeniku za spas siromaha i onih koji su srca slomljena; čuvaj svećenike u svom srcu i u Crkvi, Majko Spasiteljeva.

Majko vjere, pratila si u hram Sina Čovječjega koji je ispunjenje obećanja danih Ocima, zbog slave njegove; prikaži Ocu svećenike Svoga Sina, Škrinjo zavjetna.

Majko Crkve, među svećenicima si u dvorani posljednje večere, molila Duha za novi Narod i njegove Pastire; izmoli prezbiterskom redu puninu darova, Kraljice apostola.

Majko Isusa Krista, bila si uza nj u početku njegova života i njegova poslanja, tražila si ga usred mnoštva kao Učitelja, bila si uza nj kad je bio uzdignut sa zemlje, i kad je prinio sebe za jedincatu i vječnu žrtvu, a uza te Ivan, sin tebi predan; prihvati one koji su od početka pozvani, štiti njihov rast, prati život i službu sinova svojih, Majko svećenika. Amen!

Izvor: Crkva na kamenu/KTA