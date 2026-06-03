Biskup Palić primio pobjednike Međužupne malonogometne lige Hercegovine

MOSTAR – U ponedjeljak, 1. lipnja 2026, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, mons. Petar Palić primio je malonogometnu ekipu župe Gradina, pobjednike ovogodišnje Međužupne lige Hercegovine.

U srdačnom ozračju biskup je čestitao mladim sportašima na osvojenom naslovu prvaka Međužupne malonogometne lige Hercegovine. Zajedno su razgovarali o važnosti zajedništva, odgovornosti, ustrajnosti i sportskog duha koji se izgrađuju kroz ovakva natjecanja. Tijekom susreta članovi ekipe predstavili su se biskupu, govoreći o svom životnom putu, obiteljima, školovanju i zanimanjima kojima se bave, ali i o ulozi koju župna zajednica ima u njihovu životu. Posebno su istaknuli kako im sport pomaže u izgradnji prijateljstava, međusobnog poštovanja i služenja svojoj župnoj zajednici. Mladi sportaši imali su priliku i postaviti pitanja biskupu.

Biskup je govorio o povijesti i prostornosti hercegovačkih biskupija, izgradnji i značaju Biskupskog ordinarijata te poslanju biskupa u životu mjesne Crkve. Podijelio je i neka osobna iskustva iz svoje službe kao i svoga odrastanja, ohrabrujući mlade sportaše da u svim životnim okolnostima ostanu povezani s Bogom, svojom župnom zajednicom i vrijednostima koje ih oblikuju kao osobe.

Na kraju susreta zahvalio im je na svjedočanstvu zajedništva koje pružaju kroz sport te im zaželio mnogo uspjeha na predstojećoj završnici natjecanja.

Pobjednici Lige Hercegovine, malonogometna ekipa župe Gradina, predstavljat će hercegovačke biskupije na završnici natjecanja koja se održava u Sarajevu, 7. lipnja. Našim dečkima želimo puno uspjeha, sportskih radosti i Božjega blagoslova na završnom turniru.

Izvor: Crkva na kamenu