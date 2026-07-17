Priopćenje s 96. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

U zgradi Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci, 16. i 17. srpnja 2026., održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog Tome Vukšića, predsjednika BK BiH. Sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije: Petar Palić biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, potpredsjednik BK, Željko Majić, banjolučki biskup, Miro Relota vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini i nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje. U ime Hrvatske biskupske konferencije sudjelovao je požeški biskup Ivo Martinović. Na zasjedanju je kao delegat Slovenske biskupske konferencije sudjelovao pomoćni ljubljanski biskup Franc Šuštar te Franjo Komarica, banjolučki biskup u miru. S biskupima se susreo i apostolski nuncij u BiH nadbiskup Francis Assisi Chullikatt.

Na početku zasjedanja biskupi su saslušali izviješće o provedbi zaključaka s 95. redovitog zasjedanja održanog u Mostaru 20. i 21. ožujka 2026. godine. Također su saslušali izvješće o djelovanju Caritasa BiH kroz 2025. godinu te su usvojili izviješće Nadzornoga vijeća Caritasa BiH o poslovanju kroz 2025. godinu kao i preporuke istoga Vijeća za bolje i transparentnije djelovanja te institucije. Isto tako, odobrili su novi Statut Caritasa BiH, a za novoga ravnatelja izabrali su mons. Luku Tunjića, svećenika Vrhbosanske nadbiskupije.

Tijekom zasjedanja biskupi su saslušali izviješće o provedbi Đakonske-pastoralne godine te zajedno s njezinim voditeljem vlč. Ilijom Markovićem razgovarali o mogućnostima njezina unaprjeđenja.

Za promicatelja Sustava Katoličkih škola za Europu i predsjednika Pedagoškog vijeća izabran je banjolučki biskup Željko Majić.

Budući da je izborna godina u Bosni i Hercegovini biskupi ponavljaju kako: „Bosna i Hercegovina je, sukladno svome ustavnom poretku proizašlom iz Daytonskoga mirovnog sporazuma, država triju konstitutivnih naroda i svih njezinih građana. (…) Velika je nepravda i nemoralno je svako nastojanje da se prava bilo kojega naroda relativiziraju, ograniče ili praktično onemoguće i predstavlja izravno odstupanje od daytonskog ustavnog okvira i otvara prostor novim nestabilnostima. Oduzimanje ili nijekanje prava ne može biti put prema pravednom društvu, nego vodi produbljivanju nepovjerenja i političkih napetosti. U tom smislu, radi izgradnje društvene pravde i sloge Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine zahtijeva reformu svih loših zakona, posebice Izbornoga, te osobito naglašava potrebu pune i dosljedne zaštite prava hrvatskoga naroda kao konstitutivnoga u Bosni i Hercegovini, uključujući njegovo legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim razinama vlasti. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ostaje čvrsto opredijeljena za mir, dijalog, međusobno poštovanje i jednakopravnost svih naroda i građana. Istodobno, držimo da nema istinske jednakopravnosti bez dosljednoga poštivanja ustavne strukture zemlje i pojedinačnih i kolektivnih prava.“

Tajništvo BK BiH

Banja Luka, 17. srpnja 2026.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA