Slavlje svete potvrde u župi Gorica-Struge

GORICA-STRUGE – U nedjelju 5. 7. 2026., u župi Gorica Struge svečano je podijeljen sakrament svete potvrde, jedan od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika.

Ovo posebno slavlje predslavio je biskup mons. Petar Palić, koji je svojim dolaskom i prisutnošću obradovao ovu brojem malu zajednicu ali Bogu vjernu. Po rukama našega biskupa, petnaest krizmanika primilo je darove Duha Svetoga.

Na početku svete mise biskupa su pozdravili krizmanici koji su kroz čitanja i molitvu vjernika aktivno sudjelovali u misnom slavlju.

Uz biskupa Petra koncelebrirali su: don Antonio Zirdum, tajnik i kancelar biskupije, don Josip Radoš, ravnatelj Svećeničkog doma te župnik don Tomislav Rajič.

Tijekom proteklog vremena krizmanici su se marljivo pripremali za ovaj dan sudjelujući na vjeronauku, molitvi i duhovnoj pripravi. Primanjem darova Duha Svetoga potvrdili su svoju vjeru, svjesno prihvaćajući odgovornost življenja kršćanskoga života te aktivnoga sudjelovanja u životu Crkve.

Uz krizmanike su bili njihovi roditelji, kumovi, rodbina i cijela župna zajednica, koji su svojim prisustvom i molitvom dodatno obogatili ovaj važan trenutak u njihovom kršćanskom životu.

Na kraju misnog slavlja župnik don Tomislav zahvalio je biskupu Petru, svećenicima, roditeljima, kumovima, a krizmanici su uručili prigodni dar za biskupa. Uz biskupove riječi župnik je krizmanicima naglasio da ovaj čin nije kraj njihova djelovanja i rada u Crkvi nego još aktivnije sudjelovanje u njezinu životu.

Posebnu zahvalnost kao župa uputili su biskupu Petru na dolasku i ohrabrujućim riječima koje je uputio krizmanicima ali i župniku koji ih je strpljivo pripremao.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-goricastruge.com/