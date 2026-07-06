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Imenovanja i razrješenja u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji 2026.

6. srpnja 2026.

Foto: https://biskupija-mostar.ba/

Imajući pred očima dobro duša i pastoralne potrebe mjesne Crkve, biskup i apostolski upravitelj Petar Palić donio je sljedeće odluke o imenovanjima i razrješenjima u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji (abecednim redom):

1. Don Antun Pavlović razrješuje se službe župnog upravitelja župe Krista Kralja u Hutovu.
2. Don Dragan Filipović razrješuje se službe župnog vikara katedralne župe Marije Majke Crkve u Mostaru i voditelja katedralnog zbora i imenuje se župnikom župe sv. Stjepana prvomučenika u Gabeli.
3. Don Gabrijel Pavlović razrješuje se službe župnog vikara katedralne župe Marije Majke Crkve u Mostaru i biskupijskog povjerenika za pastoral mladih i imenuje se župnim vikarom župe Mučeništva Ivana Krstitelja u Gradini.
4. Don Ivan Martić razrješuje se službe župnog vikara župe sv. Ivana apostola i evanđelista u Mostaru i imenuje se župnim vikarom katedralne župe Marije Majke Crkve u Mostaru i biskupijskim povjerenikom za pastoral mladih.
5. Don Luka Cvitanović razrješuje se službe župnog vikara župe Mučeništva Ivana Krstitelja u Gradini i imenuje se župnim vikarom katedralne župe Marije Majke Crkve u Mostaru i voditeljem katedralnog zbora.
6. Don Tomislav Čarapina, mladomisnik, imenuje se župnim vikarom u župi sv. Ivana, apostola i evanđelista u Mostaru.
7. Don Vinko Puljić razrješuje se službe župnog upravitelja župe sv. Stjepana prvomučenika u Gabeli i imenuje župnim upraviteljem župe Krista Kralja u Hutovu.

Biskup Petar Palić, na prijedlog provincijala Hercegovačke franjevačke provincije, donio je sljedeće odluke o imenovanjima i razrješenjima u pastoralnim službama:

1. Fra Andrija Majić razrješuje se službe župnog vikara Župe sv. Petra i Pavla u Mostaru, uz produžene pastoralne ovlasti do 1. listopada 2026. godine.
2. fra Ivan Marić razrješuje se službe župnog vikara župe sv. Jakova apostola u Međugorju.
3. Fra Ante Radoš, mladomisnik, imenuje se župnim vikarom župe sv. Ante Padovanskoga na Humcu.
4. Fra Branimir Novokmet razrješuje se službe župnog vikara župe sv. Stjepana Prvomučenika u Čerinu i imenuje se župnim vikarom župe sv. Petra i Pavla u Mostaru.
5. Fra Danijel Sentić, mladomisnik, imenuje se župnim vikarom župe sv. Mihovila Arkanđela u Tomislavgradu.
6. Fra David Slišković, mladomisnik, imenuje se župnim vikarom župe sv. Petra i Pavla u Mostaru.
7. Fra Drago Vujević razrješuje se službe župnog upravitelja župe sv. Jure u Glavatičevu.
8. Fra Marin Mikulić razrješuje se službe župnog vikara župe sv. Jakova apostola u Međugorju i imenuje se župnim vikarom župe sv. Stjepana Prvomučenika u Čerinu.
9. Fra Nikola Jurišić razrješuje se službe župnog vikara župe sv. Mihovila Arkanđela u Tomislavgradu.
10. Fra Robert Jolić razrješuje se službe župnog vikara župe sv. Petra i Pavla u Mostaru i imenuje se župnim upraviteljem župe sv. Jure u Glavatičevu i župnim vikarom župe sv. Ivana Krstitelja u Konjicu.

Apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje mons. Aldo Cavalli imenovao je fra Jakova Juru Nikolića, mladomisnika, župnim vikarom župe sv. Jakova apostola u Međugorju.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/

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