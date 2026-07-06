Na prvoj beatifikaciji u Vijetnamu okupilo se 70.000 vjernika

Više od 70.000 vjernika okupilo se u četvrtak 2. srpnja na prvoj beatifikaciji održanoj u Vijetnamu, izvijestio je portal “Radio Veritas Azija”, prenijela je KNA. Proprefekt vatikanskog Dikasterija za evangelizaciju i papin izaslanik kardinal Luis Antonio Tagle predvodio je misu beatifikacije svećenika Franje Xaviera Truong Buu Diepa (1897.-1946.) u hodočasničkom centru Tac Sayu, u provinciji Ca Mau, biskupija Can Tho. Tac Say je mali grad u delti Mekonga na krajnjem jugu Vijetnama. Iako su brojni Vijetnamci već beatificirani ili kanonizirani samo slavlje još nikada nije bilo održano u toj zemlji.

Na početku svoje homilije kardinal Tagle opisao je novog blaženika kao “Božji blagoslov cijeloj Crkvi i čovječanstvu” te je naglasio da je “kroz njega i Crkva u Vijetnamu blagoslovljena”.

Kardinal Tagle je naglasio da je novi blaženik služio ne samo katolicima, već i siromašnima i ljudima drugih vjera. U vremenima progona odlučio je ostati sa svojim stadom. “Današnji svijet treba svjedoke istine,” rekao je kardinal Tagle. Pozvao je na odbacivanje poruka koje potiču sukobe i rat.

Franjo Xavier Truong Buu Diep imenovan je župnikom župe Tac Say 1930. godine i stekao je ugled svojom predanošću siromašnima i bolesnima, osobito tijekom Drugog svjetskog rata. Ubili su ga komunisti 1946. godine. Žrtvovao je svoj život kako bi spasio svoje župljane koji su bili zatvoreni u kolibi i trebali biti spaljeni. Darovao je svoj život u zamjenu za oslobađanje svojih vjernika.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA