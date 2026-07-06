Vatikan

Papa Lav u srpnju na ljetnom odmoru u Castel Gandolfu

6. srpnja 2026.

Foto: KTA

Kao i prošle godine, papa Lav XIV. je za odmor odabrao rezidenciju u Castel Gandolfu. Kako je izvijestila Prefektura Papinskoga doma – Sveti Otac će se u nedjelju 5. srpnja u poslijepodnevnim satima preseliti u Apostolsku palaču u Castel Gandolfu na odmor gdje će ostati do ponedjeljka 27. srpnja, prenosi Vatican News.

U tekstu se, osim toga, navodi da su u tom razdoblju obustavljene sve opće audijencije koje će se nastaviti u srijedu 5. kolovoza. Obustavljene su također privatne i posebne audijencije. Nedjeljom će se, tijekom srpnja, podnevna molitva Anđeoskoga pozdravljenja moliti na Piazza della Libertà (Trgu slobode) u Castel Gandolfu.

Prošle, 2025. godine, papa Lav XIV. je u Villi Barberini u Castel Gandolfu proveo 16 dana odmora, od 6. do 22. srpnja. U tom je vremenu sudjelovao u nekoliko javnih događaja, kao što je proslava u „Borgo Laudato si’“ povodom prve liturgije za Brigu o stvorenom svijetu, te u Papinskoj župi svetoga Tome iz Villanove i katedrali u Albanu. To je razdoblje također obilježilo nekoliko susreta, poput onoga s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, kojega je primio u Villi Barberini, te telefonski razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom nakon napada izraelske vojske na crkvu Svete Obitelji u Gazi. Papa Lav je potom telefonski razgovarao s Mahmoudom Abbasom, predsjednikom Države Palestine.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA

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