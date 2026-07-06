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IX. Obiteljski dan – 25. i 26. srpnja 2026. na Kupresu

6. srpnja 2026.

Foto: KTA

U župi Svete Obitelji na Kupresu, u subotu 25. i nedjelju 26. srpnja 2026. godine, u organizaciji Vijeća za laike, obitelj i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, održat će se IX. Obiteljski dan pod geslom: „Obitelji, postani ono što jesi“ (FC, 17).

Susret započinje u subotu u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve nakon čega slijedi molitveni i katehetski program posvećen temi braka i obitelji. Prije misnoga slavlja, koje će biti u 18 sati, predviđena je prigoda za osobnu ispovijed.

Program prvoga dana uključuje i radionice s moderatorima i izlagačima u Osnovnoj školi, zatim zajedničko druženje uz večeru u Pastoralnom župnom centru te duhovno-glazbeni program u Domu kulture.

Nedjeljni dio susreta bit će obilježen molitvom Gospine krunice i svečanim euharistijskim slavljem pod kojim će se blagosloviti supružnici koji slave bračne jubileje.

Prijave za sve obitelji otvorene su do 12. srpnja, a supružnici koji obilježavaju 25, 50, 60 i 70 godina kršćanskoga braka pozvani su da se prijave za blagoslov putem matičnih župnih ureda.

Za djecu je predviđen poseban, prilagođen program koji će voditi župni animatori i suradnici.

Kotizacija za sudionike prvoga dana iznosi 50 KM po obitelji i plaća se na Kupresu, a uključuje osvježenje, zajedničku večeru i radni materijal.

Vjernici župe Kupres i ove će godine osigurati besplatan smještaj za ograničen broj obitelji uz prethodnu prijavu. Ostali sudionici smještaj organiziraju samostalno.

Više informacija o načinu prijave i samom programu dostupno je na prigodnom PLAKATU.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA

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