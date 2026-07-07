Lav XIV. revidira Franjinu reformu Rimske biskupije

Papa Lav XIV. revidirao je reforme vezane uz Rimsku biskupiju koje je uveo njegov prethodnik Franjo. Papa po službenoj dužnosti obnaša službu biskupa Biskupije talijanskoga glavnog grada. Vatikan je objavio dokument „Confirma fratres tuos“, reviziju Ustava „In ecclesiarum communione“. Papa Franjo izvorno je reorganizirao upravnu strukturu svoje Biskupije početkom 2023. godine, čvršće povezavši njezino vodstvo sa svojom osobom.

Jedna od novosti u revidiranoj verziji je položaj „moderatora Kurije“ (Moderator Curiae). Lav XIV. imenovao je toga dužnosnika kako bi pomogao njegovu kardinalu vikaru, Baldassareu Reini – koji u njegovo ime stvarno vodi Biskupiju – u obavljanju administrativnih poslova. Moderator, imenovan na mandat od pet godina, koordinira aktivnosti Vikarijata i nadzire pravilno izvršavanje dužnosti povjerenih osoblju.

Još krajem prošle godine Lav XIV. poništio je reorganizaciju Rimske biskupije koju je proveo njegov prethodnik. Ponovno je uspostavio pastoralno područje za središte Rima koje je Franjo prethodno ukinuo.

S 2,6 milijuna katolika i 332 župe, Rimska biskupija druga je po veličini u Italiji – nakon Milana – te jedna od najvećih u Europi. Papa obnaša dužnost njezina biskupa, a Biskupija je izravno podređena Svetoj Stolici.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA