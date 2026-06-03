Program trodnevnice i proslava zaštitnika župe Ploče-Tepčići

Srijeda, 10. lipnja 2026. – 1. dan trodnevnice
19.00 Pobožnost sv. Anti Padovanskome i sv. ispovijed
19.20 Sveta misa
Predvoditelj: fr. Mate Kolak, pavlin, župnik župe sv. Petar u Šumi
Pjeva: Muška klapa Concordia-Međugorje
Četvrtak, 11. lipnja 2026. – 2. dan trodnevnice
19.00 Pobožnost sv. Anti Padovanskome i sv. ispovijed
19.20 Sveta misa
Predvoditelj: o. Branko Zebić, karmelićanin, prior Karmela sv. Ilije-Zidine
Pjeva: Broćanski bećari
Nakon mise: Večer župnog zajedništva i druženje
Petak, 12. lipnja 2026. – 3. dan trodnevnice – uočnica
19.00 Pobožnost sv. Anti Padovanskome i sv. ispovijed
19.20 Sveta misa
Predvoditelj: don Mario Bobić, salezijanac, župnik župe Marije Pomoćnice Kršćana – Split
Pjeva: Dječji zbor župe sv. Ante Padovanskog – Ploče-Tepčići
Subota, 13. lipnja 2026. – Sv. Ante Padovanski – Zaštitnik župe
8.00 Jutarnja sv. Misa
11.00 Svečana sv. Misa
Predvoditelj: fr. Jozo Čirko, dominikanac, samostan sv. Dominika – Trogir
19.00 Sv. Misa s blagoslovom djece, automobila i vozača
Predvoditelj: don Luka Cvitanović, župni vikar župe Mučeništva Sv. Ivana Krstitelja – Gradina
Izvor: Crkva na kamenu