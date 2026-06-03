Najave

Program trodnevnice i proslava zaštitnika župe Ploče-Tepčići

3. lipnja 2026.

Srijeda, 10. lipnja 2026. – 1. dan trodnevnice

19.00 Pobožnost sv. Anti Padovanskome i sv. ispovijed

19.20 Sveta misa

Predvoditelj: fr. Mate Kolak, pavlin, župnik župe sv. Petar u Šumi

Pjeva: Muška klapa Concordia-Međugorje

 

Četvrtak, 11. lipnja 2026. – 2. dan trodnevnice

19.00 Pobožnost sv. Anti Padovanskome i sv. ispovijed

19.20 Sveta misa

Predvoditelj: o. Branko Zebić, karmelićanin, prior Karmela sv. Ilije-Zidine

Pjeva: Broćanski bećari

Nakon mise: Večer župnog zajedništva i druženje

 

Petak, 12. lipnja 2026. – 3. dan trodnevnice – uočnica

19.00 Pobožnost sv. Anti Padovanskome i sv. ispovijed

19.20 Sveta misa

Predvoditelj: don Mario Bobić, salezijanac, župnik župe Marije Pomoćnice Kršćana – Split

Pjeva: Dječji zbor župe sv. Ante Padovanskog – Ploče-Tepčići

 

Subota, 13. lipnja 2026. – Sv. Ante Padovanski – Zaštitnik župe

8.00 Jutarnja sv. Misa

11.00 Svečana sv. Misa

Predvoditelj: fr. Jozo Čirko, dominikanac, samostan sv. Dominika – Trogir

19.00 Sv. Misa s blagoslovom djece, automobila i vozača

Predvoditelj: don Luka Cvitanović, župni vikar župe Mučeništva Sv. Ivana Krstitelja – Gradina

Izvor: Crkva na kamenu

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