Misa zahvalnica za kraj akademske godine

MOSTAR – Katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru bila je ispunjena mladima koji su u utorak, 2. lipnja, došli zahvaliti Bogu za sve primljene darove u ovoj akademskoj godini koja se već bliži kraju. Svetu misu zahvalnicu predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić u suslavlju s kancelarom i tajnikom don Antonijem Zirdumom, povjerenikom za pastoral mladih hercegovačkih Biskupija don Gabrijelom Pavlovićem, zamjenikom predstojnika Katehetskoga instituta u Mostaru don Markom Šutalom te župnim vikarom Župe sv. Ivana apostola don Ivanom Martićem. Liturgijsko pjevanje animirala je skupina mladih.

U uvodnome dijelu biskup Petar je pozdravio sve nazočne studente, dekane, prodekane, profesore i ostalo osoblje Sveučilišta, kao i nazočne svećenike te svima izrazio srdačnu dobrodošlicu na ovu svetu misu.

Biskup Palić je, referirajući se na Evanđelje dana, studentima poručio: „Studentske godine jesu godine znanja, ali su i godine kušnje. Nude vam se različiti životni putovi, čuju se brojni glasovi koji traže vašu odanost. I zato nas današnja Božja Riječ podsjeća da svaki novčić koji je u optjecaju ne nosi istinsku sliku. I zato, dragi studenti, morate naučiti razlikovati i pitati za svaku ideju i svaki način života: ‘Čija je ovo slika? Vodi li me ona prema Kristu ili me vodi od Krista?’

Živimo u ovome gradu i ovoj zemlji koja je vidjela kako se Carstva uzdižu i padaju. I u ovome našem gradu koji je vidio mostove kako se ruše i ponovno grade, koji je iskusio patnju, ali je iskusio i pomirenje. I carevi novčići su se mnogo puta mijenjali u ovoj našoj zemlji, ali slika Božja utisnuta u svaku ljudsku dušu nije se nikad promijenila. I vaša vjera koju nosite i koju živite, svjedočanstvo je onoga što duboko ostaje i što trajno ostaje.

I zato, dok danas zahvaljujemo, zahvalimo Bogu ne samo za ono što smo naučili u amfiteatrima i predavaonicama, nego i za ono čemu nas je Bog poučavao u dubini našega srca: da budemo dobri, da budemo iskreni, da budemo pošteni, da budemo istinoljubivi, da prepoznajemo potrebe drugih i pomažemo im, da budemo vjerni. I zahvalimo Mu za prijatelje koji su hodili uz nas tijekom ove godine. Zahvalimo Mu za profesore koji su nas poticali na rast. Zahvalimo i za neuspjehe koji su nas učinili poniznijima, ali i za uspjehe koji su nam dali ohrabrenje i poticaje. Zahvalimo i za svete mise kojima smo prisustvovali, za molitve koje smo šaptali prije ispita. I za one trenutke kada smo se čak i među policama knjižnice sjetili da smo djeca Božja. A za one koji su se tijekom ove godine možda udaljili od Gospodina, koji su dali previše caru, a premalo Bogu, i za vas je ova misa jer nikad nije prekasno. I zato sveti Petar kaže da iščekujemo nova nebesa i novu Zemlju gdje prebiva pravednost – jer u Kristu uvijek postoji mogućnost novog početka.

Za nekoliko trenutaka pristupit ćemo Oltaru Gospodnjem, pristupit ćemo Pričesti, primiti Euharistiju i u svojim rukama nećemo držati novčić s likom zemaljskog vladara, nego Tijelo Kristovo, savršenu sliku nevidljivoga Boga. I kad danas primite Pričest, dajte Bogu ono što je Božje. Predajte mu svoj um, svoj studij, svoju budućnost, svoje nade i svoje strahove i položite na ovaj Oltar cijelu akademsku godinu zajedno s kruhom i vinom i dopustite da Bog to preobrazi u nešto što ima vječnu vrijednost. I neka vam ovo ljeto donese odmor i neka vam godina koja dolazi donese mudrost i kao što potiče sveti Petar – rastite neprestano, ali rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega Isusa Krista kojemu pripada slava i čast u vijeke vjekova.“

Na koncu je biskupijski povjerenik za pastoral mladih don Gabrijel Pavlović zahvalio Bogu, ocu biskupu, braći svećenicima, vodstvu i djelatnicima Sveučilišta, a osobito mladima na dolasku na ovu svetu misu i potaknuo ih na daljnje sudjelovanje u projektima Vijeća za pastoral mladih.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA