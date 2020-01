Svaka teška situacija uči nas da više cijenimo život i da otvorimo oči te shvatimo da je Bog uvijek s nama. Uči nas da nije bitna ona podrška koju nam daju ljudi kada nam sve dobro ide, nego onda kada smo na dnu i kada gledamo gdje su nestali svi oko nas.

Svaka teška situacija usmjerava nas da pogledamo na ljude oko sebe, koliko njima znači ova naša emocionalna slabost, da li ih zabavlja, ili veseli ili jednostavno suosjećaju s nama i traže načina da nam olakšaju život.

Svaka teška situacija uči nas da se ništa na svijetu ne događa slučajno i bez razloga, nego da je potrebno vrijeme da bismo razumjeli neki proces. To što sada mislimo da smo u nekom gubitku, zapravo je samo odskočna daska za naš rast.

Svaka teška situacija daje nam mogućnost preispitati naše vrijednosti, hoćemo li tada potvrditi svoje vrijednosti ustrajnosti, poštenja, dosljednosti, hrabrosti, suosjećanja ili ćemo sve ono što smo godinama gradili ili u što smo vjerovali jednostavni baciti u vjetar.

Ne dolaze sve teške situacije u životu da nam odnesu nadu, nego da nam je još više učvrste, da nam pokažu koliki smo borci, da se ne bismo samo hvalili bez pokrića. Ima u svakoj teškoći neke čudesne snage jer nam otvara vrata u neki drugi svijet, pokazuje nam da koliko god mislili da poznajemo sebe i svijet oko sebe, opet smo u tom poznavanju samo površni. A onda na kraju kad sve to prođe shvatiš da je to jedini put prema pravom miru i ispunjenju.

Teške situacije dolaze da naučimo disati punim plućima, da ne shvaćamo život samo kroz prizmu onoga što je netko dužan napraviti prema nama, nego i kroz prizmu toga što mi kao ljudi možemo i trebamo napraviti u ovome svijetu oko sebe.

Teške situacije su tu da stvari dođu na svoje mjesto i da napokon otkrijemo kako je to sve zamišljeno. Kada se kockice poslože, razumjet ćemo da su poteškoće bile tu da izađemo iz začaranoga kruga svojih sanjarenja i uđemo u stvarni život.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net