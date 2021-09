Afganistanski kaos, ili za sve je kriva loša matematika

Cijeli svijet razočaran je neredom koji je američko povlačenje uzrokovalo u Afganistanu, pa i globalno. Cijeli Zapad posebno se zgraža nad okrutnošću i radikalizmom kakav su pokazivali i pokazuju talibani. Veliko otkriće, mo’š si mislit.

Taj kaos koji je SAD ostavio u Afganistanu iza sebe ima dugu povijest koja je počela i, evo, završava s američkom politikom koja najprije stvori monstrume, a onda ih ide naganjati kada se okrenu protiv njih.

Za ovu analizu veoma je korisna knjiga Brune Ballardinija “ISIS, marketing apokalipse”, koja razlaže odgovornost raznih američkih vlada još od vremena hladnog rata za stvaranje generacija terorista u islamskom svijetu. Tako je i s talibanima, eminentnim proizvodom američke politike iz vremena hladnog rata.

Ballardini podsjeća: S obzirom na utjecaj koji su Rusi u to vrijeme uspjeli postići u Afganistanu, ekipa predsjednika Jimmyja Cartera, na prijedlog CIA-e, krenula je u rušenje afganistanske vlade sklone SSSR-u. Time su isprovocirali Moskvu na akciju, koja potom vrši invaziju na Afganistan, no Rusi su na taj način uvučeni u zamku: uskoro će se naći u krvavom ratu s talibanima koje su naoružali i financirali SAD i Pakistan.

To je poznata povijest. Malo manje poznate su strategije koje su proveli Amerikanci kako bi preokrenuli situaciju u svoju korist, posebno propagandne i obrazovne.

Američka vlada zajedno s Pakistanom nije samo vojno podržavala afganistanske talibane da se bore protiv sovjetskih invazora, već je i organizirala plan kako bi među tamošnjim stanovništvom, od djetinje dobi, usadila mržnju prema “komunističkim ateistima” i uvela je u školske programe. U projekt je bio uključen Odjel za afganistanske studije Sveučilišta Nebraska-Omaha. Od 1984. godine nadalje, uloženo je oko 51 milijun dolara u stvaranje udžbenika za afganistansku djecu, koji su tiskani u ogromnim nakladama i poslani zajedno s humanitarnom pomoći putem USAID-a.

Kada je stvar prošla, a Sovjeti doživjeli svoj Vijetnam, američka vlada, kako bi se izbjegao skandal, učinila je sve da ti udžbenici mržnje nestanu. USAID je prestao financirati program 1994., ali su “priručnici” nastavili cirkulirati u različitim verzijama čak i nakon što su talibani preuzeli vlast 1996. UNICEF će na kraju imati zadatak uništiti 500.000 preostalih primjeraka starih udžbenika i zamijeniti ih drugim, neradikalnim vjerskim sadržajima.

S druge strane, talibanska vlada je htjela zadržati tekstove, iz kojih curi krv, izvrsne za novačenje mladih džihadista, i još namijenjene – djeci! (Dokumenti se čuvaju u Nacionalnom muzeju vojske, Royal Hospital Road, u Londonu.)

Da bi čitatelji imali uvid, evo primjera kako se učila matematika iz tih udžbenika. Tek par zadataka za, mi bismo rekli, djecu početnih razreda:

Prvi zadatak: Postoji 10 ateista. 5 muslimana ubije njih 5. Koliko je ateista ostalo? (Odgovor: preostalo je 5 ateista.)

Drugi zadatak: 5 pušaka + 5 pušaka = 10 pušaka; 15 metaka – 10 metaka = 5 metaka.

Treći zadatak: Grupa mudžahedina napada 50 Rusa. Ako je 20 Rusa poginulo u tom napadu, koliko je Rusa pobjeglo?

Četvrti zadatak: Metak putuje brzinom od 800 metara u sekundi. Mudžahedin ima na čelu Rusa na vidiku na 3200 metara. Koliko će sekundi trebati da metak pogodi Rusovo čelo?

Morate priznati, veoma slikovito i jasno postavljeno učenje matematike, samo što su se Amerikanci preračunali, a imenica Rus uskoro je zamijenjena imenicom Amerikanac, Talijan…, nažalost i jedan Hrvat koji je stradao od te “matematike”.

Ono što je važno jest da se ovaj američki projekt “isplatio”: ta su djeca isti ljudi koji su se pridružili Al-Qa’idi dvadeset godina kasnije, pa i tzv. Islamskoj državi. Al-Qa’ida i dalje postoji, koja od početka održava odlične odnose s talibanima, samo su od američkih saveznika postali neprijatelji i noćna mora cijeloga Zapada. Tako je to kada ih od malih nogu na lijep način učiš matematiku. Zato ne čudi trenutak iskrenosti Hillary Clinton koja izjavljuje: “Oni su naš proizvod, ali su nam se oteli iz ruku.”

Bilo bi pretjerano tvrditi da su talibani i njima srodne radikalne skupine proizvod američkih “udžbenika” i indoktrinacije, oni su samo papar koji je dao začin na hranu koja već postoji u njihovu shvaćanju religije kojoj je esencija džihad, sveti rat protiv nevjernika, a to smo mi. Uvijek, i u vrijeme hladnog rata, talibani, bez obzira na kojoj su strani bili, ratovali su – za sebe, za islam. Zato je, iako često osporavan, Huntington, nakon završetka hladnog rata, nagovijestio “sukob civilizacija”. On je tu, u našim gradovima. Dolazi i u Hrvatsku jer je Plenkovićeva vlast već naložila da se, od Rijeke do Osijeka, aktivira državna imovina za prijem izbjeglica, puno više, očito, od onih “maksimalno 20”, o kojima je govorio Milanović.

Zapad, poglavito Amerika, sudjelovao je u stvaranju čudovišta, pa i talibana, a sada, vidi ironije, te iste Ruse iz “udžbenika” iz matematike koje su talibani trebali metkom u čelo potiču da zamole talibane da se dobro ponašaju, da “poštuju ženska prava” i “ne nanose previše štetu stanovništvu”. Dakle, ono što je u Afganistanu počelo kao tragedija, danas završava kao farsa, a za sve je kriva – loša matematika. Zato, ako nije kasno, vrijeme je za nove “udžbenike”. Za početak, dobro može poslužiti Huntington…

Ivica Šola

Slobodna Dalmacija

Izvor: Crkva na kamenu/Slobodna Dalmacija