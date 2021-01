Ostanite u mojoj ljubavi i donosit ćete mnogo roda

Sv. Ivan apostol zabilježio je dvije Isusove prispodobe, zapravo alegorije, koje se izričito odnose na Isusa i na njegove sljedbenike: Dobri Pastir i vjerno stado (10,1-18) i Trs i loze (15,1-17). Ovogodišnja molitvena osmina za jedinstvo kršćana (18.-25. siječnja) ima geslo dviju Isusovih rečenica iz te druge usporedbe: Ostanite u mojoj ljubavi (Iv 15,9) i donosit ćete mnogo roda (usp. 15,8). Što se kršćani budu više približavali, obraćali, Kristu Gospodinu, to će biti bliži i međusobno.

Slika vinograda. Ja sam pravi trs, a Otac moj vinogradar (Iv 15,1). Slika, koja se primjenjuje na izabrani izraelski narod, dosta je česta u Starom Zavjetu. Bog je vinogradar, a Izrael je njegov vinograd. Tu sliku Isus razrađuje: Otac je moj vinogradar. Ja sam Trs ili panj. A loze ili prutovi jeste vi, učenici, tj. svi mi koji se ponosimo Kristovim imenom. Isus kaže da je on pravi i istiniti Trs. Samo ako se na njega nakalamimo, ne ćemo biti suharci, lišće i divlje loznice.

Otac je nebeski vlasnik vinograda, Crkve, Isus je glavni Trs izvan kojega nema prave i zdrave mladice i svaki je od nas samo jedna grančica koja svu svoju snagu i sok crpi iz Trsa. Bili smo navrnuti krštenjem na ovaj Trs. I onda je svatko od nas imao svoj put rasta kroza život.

Čišćenje radi više roda. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe, a svaku koja rod donosi, čisti, da više roda donese (Iv 15,2). Oko loze treba raditi, obilaziti. Ona traži pažljivo plijevljenje, okopavanje, zalijevanje, sumporanje, razgonjenje ptica-ćukalica, trganje. A posebno traži umješno obrezivanje. Ona hoće čisto tlo, sunce i vlagu, brigu i razgovor s vinogradarom. Loza hoće da je pozdraviš kada dođeš u vinograd. Pa kada te vidi kako se raduješ što je rodila, onda i ona lišćem zatreperi i grozdom te pozdravi. Ima grančica koje su ponijele, ima ih koje su nerodne. Prazne se režu i bacaju preko plota. E sada, ako se grane na trsu na vrijeme ne obrežu, veoma će se brzo razrasti, samo što roda ne će donijeti. Zato mudri vinogradar promatra mladice i svaku obrezuje u pravo vrijeme, samo zato da više roda donese. A za onu, za koju je siguran da ne će roda donijeti, vinogradar će je odsjeći i baciti u vatru. Možemo biti beskorisne grane na tri načina:

Prvo, da govorimo: Gospodine, Gospodine, a ništa ne radimo. Tako se sušimo.

Drugo, da Isusa uzmemo kao učitelja, ali kada dođu nevolje, napustimo ga. Osušili se.

Treće, da potpuno odbijemo slušati Krista, i njegovu riječ u Evanđelju i u Crkvi i u savjesti. Neplodna se smokva siječe (Lk 13,6). Nerodna se loza odbacuje. Nerodna se kuća gasi. Vjera je bez djela prazna (Jak 2,20).

Otac nas nebeski želi u posvetnoj i djelatnoj milosti, a ne u naravi našega tjelesnoga lišća i pruća. Otac zahvaća u našu lisnatu narav da nas podsjeti na milosnu nadnarav. Mi smo pozvani da rodimo: tko ne rodi, taj se izrodi! Bog se služi milošću križa da obreže našu narav. Tko prihvati križ svoj u životu naći će da je u Križu spas!

Ostanite u meni, i ja u vama! Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni (Iv 15,4). Loza ne može donijeti roda ako ne ostane na trsu. Tajna je Isusova života u stalnu kontaktu s Ocem. Malo pa ode u goru, povuče se, ode moliti, razgovarati s Ocem, tražiti savjet u Oca.

Kao što je Isus povezan s Ocem, tako on traži da i mi budemo povezani s njime ako želimo pravi rod. Očita je činjenica da mi ne možemo donijeti roda za život vječni ako ne ostanemo na vječnome Trsu, Kristu. Zato nas Isus poziva da ostanemo u njemu, i on će ostati u nama. On ne želi raditi bez nas. Štoviše, on želi da mi, loze, donosimo rod, a ne on, Trs, tako da se možemo malo i hvaliti, a u stvari sve je njegovo i njegova Oca. Veličanstven je Isusov poziv: Ostanite u meni! Zovem vaše slobode da se nakalame na mene i da donesu rod. Inače ne će biti ništa! Sloboda lišća, a ne sloboda ploda! Isus ponavlja 11 puta riječ „ostati“ u raznim oblicima.

Sami – ništa. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa (Iv 15,5). Kako ništa? – Ništa! A s Bogom možemo sve. Jadna mladica bez trsa. Ništa ne će biti od nje. Ali, sirotan panj bez mladice, jer panj ne rađa roda. Zato nas Isus poziva da ostanemo s njime. Jedni smo drugima potrebni. Bog tako želi: da radimo, da rodimo i rod i rad naš da ostane. Isus-Trs do te se mjere spustio da ga je Mladica rodila: Mladica iz Nazareta. Djevica, pa kakav Rod! Rodila Trs! „Ti što rodi Stvorca svoga prirodi na udivljenje!“ A neki će reći: zašto će besplodan celibat? Što će zavjet sterilne čistoće? Kakav je smisao svemu tomu? Eto kakav: duhom rađamo više nego kada tjelesno rađamo. Rađamo Trs u dušama drugih. Vjeruješ li ovo?

Tko iz Trsa crpi sok, donijet će plod. Tko moli Boga, donijet će roda. Molitva je doista sok, po kojem dolazi rod. Djevica Marija kao loza bila je najpovezanija s Trsom. Ona je rodila Trs, donijela Mir. Ona je Bogoroditeljka, Kraljica mira. Budi njezin vjerni sin ili kći da te uvijek predvodi svomu Sinu, Bogočovjeku!

Ostanite u meni, i molite, pa da vidite roda! Ako ostanete u meni, i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite, i bit će vam (Iv 15,7). Isus nam poručuje: ako riječi moje budu u vama, ako zapovijedi moje budete opsluživali, molite što vam duša hoće, i primit ćete. To znači: Ako smo s Isusom, ne možemo moliti ono što nije po njegovoj volji. A ako su njegove riječi u nama, onda će svaka naša molitva i radnja početi i biti dovršena po njemu, jer molimo ono što on želi. Isus veli: Što god hoćete, ištite! Ali uvjet da se primi jest ovaj: neka riječi Isusove budu u nama. Koliki bi donijeli obilan duhovni rod da su ustrajali s Trsom!

Kada nam se čini da ne možemo nikakva roda donijeti, da smo prazni, razočarani, najednom po molitvi, po sakramentu ispovijedi kroz nas prostruji sok i eto roda koji ostaje! Ali treba u to vjerovati, treba s Isusom ostati, ustrajno moliti u njegovo ime. Ne zapusti molitve, inače ćeš se osušiti. I ispovijedaj se da se ne osušiš! Neka se volja Božja na nas primijeni, a ne promijeni!

Rodne mladice i Očeva slava. Ovime se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici (Iv 15,8). Isus nas zove da budemo njegovi učenici, da se njegov nauk pretače u nas, da od njegove riječi živimo, mičemo se i rađamo. Otac želi da donosimo mnogo roda. Isus želi da budemo odlični učenici. To je prava Božja slava! Zamisli kako je divna Isusova slika. Trs i loze: Jedan trs – mnogo rodnih loza. Jedna loza – mnogo bujnih grozda. Jedan grozd – mnogo jedrih boba. Crno i bijelo grožđe. Bog od nas želi da budemo prave loze s obilnim rodom. Ali smo, na žalost, svojim nemarom kadri postati besplodan vinograd.

Loza nije samo slika nego i stvarnost. Kao što se Krist poslužio čudom u Kafarnaumu kada je tisuće nahranio običnim kruhom pa time predoznačio onaj Kruh koji će postati njegovo Tijelo za život vječni, tako je i ova slika o Trsu i lozi poslužila da naznači ono Vino koje će se pretvoriti u Krv Kristovu. Iz Trsa niče loza, iz loze grozd, iz grozda se cijedi mošt ili neprovreli sok, a iz toga vino koje svećenikovim pretvorbenim riječima postaje Isusova Krv. Ako pijemo te Krvi, imamo obilje roda i vječnoga života. Ako tako mislimo, molimo, vjerujemo i djelujemo – mi smo jedno u Kristu Isusu.

Izvor: Crkva na kamenu