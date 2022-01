Kratki upiti – kratki odgovori

* Biskupe Ratko, nedavno je izišla knjiga: Kriste, budi im život Ti! Odakle naslov?

– Naslov je obilježio svaku osmrtnicu svakoga preminula dijecezanskog svećenika u našim biskupijama od 2001. do 2021. kao molitven zaziv za njihove duše.

* Da im spomen očuvamo – prikaz svih biskupa i svećenika u posljednjih 400 godina izišao je u povodu Jubilarne 2000. godine. Koji je povod sada?

– Ovo je kraćeno izdanje te jubilarne monografije, a počinje od 1881., obuhvaća posljednjih 140 godina Obnovljene biskupske hijerarhije, s dopunama svega što je o pokojnim svećenicima objavljeno od 2001. do danas.

* Koliko je biskupa i svećenika u ovoj knjizi prikazano?

– Svi preminuli nakon 1881., tj. od Papina pisma Ex hac augusta kojim je obnovljena biskupska hijerarhija u BiH, odnosno u hercegovačkim biskupijama, a to je 5 biskupa i 96 prezbitera.

* Zna li se koliko je u ovih 140 godina redovite hijerarhije zaređeno biskupijskih svećenika u Hercegovini?

– Dvjesta sedam. Od toga su osmorica zaređena i za biskupe.

* Ima pokojnih koji su bili napustili svećeničku službu?

– Da. Trojica su napustila prezbitersku službu, ali su oni po sakramentu sv. Reda prezbiteri. I njih uključujemo i Bogu preporučujemo.

* Koliko ih je preminulo od 2001. godine?

– Trećina od svih pokojnih u ovih 140 godina. Od rujna 2020. do listopada 2021. devetorica.

* Što se o svakom svećeniku u knjizi prikazuje?

– Rođenje, roditelji, školovanje, ređenje, službovanje, preminuće, pokop: mjesto, vrijeme, djelo – pastoralno, graditeljsko, pisano. Osobna fotografija. Neki svećenici iz početnih vremena nemaju slike.

* Koliko je živih biskupijskih svećenika danas, u Hercegovini i u inozemstvu?

– Devedeset i dva: od toga šestorica biskupa, među kojima četvorica nadbiskupa.

* Iz kojega plemena ima najviše pokojnih svećenika?

– Iz roda Majićeva, čak 6 iz naših biskupija. A dvojica su živa. Majića svega 13 svećenika u Hercegovini i u drugim zajednicama. Iz obitelji msgr. Andrije Majića, koji je ređen 1915., ima 17 duhovnih zvanja! Bogu hvala.

* Na kraju je donesena „Opisna bibliografija“ (str. 205-217). Što je to?

– Kratak prikaz članaka, studija, knjiga objavljenih u posljednjih 20 godina s obzirom na Obnovu biskupske hijerarhije u BiH od 1881. O tome postoji bogata literatura. Što problemi žešći, to i članci češći.

* Papino pismo Ex hac augusta cathedra – S ove uzvišene stolice proizvelo je obilne i zrele plodove?

– Bogu hvala. Ocijenjeno je umjesnim donijeti to Pismo u izvodima na stranicama knjige gdje ima prostora za to. Tekst je preuzet iz službena (2006.) izdanja naše BK BiH. I druge naše be-ha biskupije imaju svoje Popise svih pokojnih svećenika. Tebi, Antone, hvala na izrađenu popisu 350 imena u knjizi (str. 219-228).

* Reče li ono Preradović: „Rod bo samo koji mrtve štuje – Na prošlosti budućnost si snuje“?

– Vrijedno je imati na radnom stolu ovakav svećenički necrologium: da se za pokojne molimo; a ako se proglase blaženima, onda se njima molimo da nas zagovaraju kod Boga. I da nas ovakav Popis podsjeća i na naš iznenadan odlazak s ovoga svijeta.

Razgovarao: A.Š.

Izvor: Crkva na kamenu