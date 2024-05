Predstavljen duet mladog glazbenika Leona Lasića i biskupijskoga zbora “ViDeMus”

MOSTAR – Mladi glazbenik Leon Lasić i mladi iz biskupijskog zbora “ViDeMus” u srijedu, 15. svibnja, objavili su plod svoje prve službene suradnje, duhovnu pjesmu naziva “Pružam ruku”. “Izuzetno sam ponosan što je pjesma, koju sam napisao još prije gotovo 9 godina, konačno ‘izašla iz ladice’ i ugledala svjetlo dana. Rad fantastične ekipe iz benda i fenomenalan zbor su ovo djelo učinili još posebnijim”, istaknuo je Leon Lasić.

Pjesma je plod rada brojnih mladih glazbenika iz Mostara i okolice. David Glibo svirao je gitare, Dragan Raspudić bubanj, Marko Jakovljević bas gitaru, a uz klavijature Josip Drinovac je sudjelovao i u glazbenom aranžiranju pjesme. Lasić ističe kako je za vrhunsko snimanje zvuka zaslužan MASS studio, a izvrsnu kvalitetu videa potpisuje ekipa ID Videos. Emil Bevanda, voditelj biskupijskoga zbora mladih “ViDeMus”, ističe kako su njegova ekipa i on vrlo rado prihvatili poziv Leona Lasića za rad na pjesmi koja za njih predstavlja svojevrsnu vrstu molitve.

“Veseli me što su mladi radosno prihvatili ovu pjesmu koja nosi poruku nade. Uz ovakve pjesme lako pronalazimo rješenje za životne poteškoće s kojima se svakodnevno susrećemo. Kada Gospodinu vjerujemo i u potpunosti mu se prepustimo – ili još bolje kako stihovi pjesme kažu ‘kad On bude u tebi, u meni – zlu će doći kraj!'”, radosno ističe Bevanda.

Pjesma je objavljena na službenom YouTube kanalu biskupijskog duhovnog pokreta mladih “Mi ViDiMo”, a uživo će biti premijerno izvedena na velikom humanitarnom koncertu duhovne glazbe „Vjerujem“ koji će se održati 8. lipnja na stadionu pod Bijelim brijegom.

“Do premijere uživo, na koncertu ‘Vjerujem’, uživajte i naučite tekst”, kroz smijeh je istaknuo mladi glazbenik Leon.

Podsjećamo karte za humanitarni koncert “Vjerujem” u iznosu od 15 KM moguće je nabaviti na info pultu Mepas Malla, preko online servisa kupikartu.ba, u mostarskim župnim uredima te na sljedećoj tribini duhovnoga pokreta “Mi ViDiMo”.

Sav ostvareni prihod od prodaje karata bit će preusmjeren za potrebe i rad Centra za djecu sa poteškoćama u razvoju koji je udruga “Otac” pokrenula u suradnji s Caritasom Mostar.

Barbara Damjanović