Više od 150 izvođača izvelo „Harmoniemesse“ J. Haydna & „Surrexit Pastor Bonus“ D. Filipovića i B. Okmace

Akademski zbor „Pro musica“ iz Mostara i Zbor „Confido vocale & camerata“ iz Dorstena (Njemačka) izveli su 10. travnja djela Josepha Haydna „Harmoniemesse u B-duru“ i maestra don Dragana Filipovića „Surrexit Pastor Bonus“ u katedrali Marije Majke Crkve, u Mostaru. Djelo „Surrexit Pastor Bonus“ je napisao i uglazbio maestro don Dragan, a orkestrirao poznati skladatelj i dirigent Branko Okmaca. Kao solisti nastupili su: mlada dubrovačka sopranistica Valentina Elizabeta Šilje, mezzosopranistica iz Krapine Vanja Turner, tenor Luka Žiberna iz Požege i tenor Antonio Bogojević iz Požege. Dirigentska palica pripala je maestru Domeniku Briškom, zborovođe su bili: Dragan Filipović, Emil Bevanda i Matej Perić, korepetitorica Marijana Pavlović. Večer prije, 9. travnja, ovaj uskrsni koncert izveli su u isusovačkoj crkvi u Dubrovniku pod vodstvom njemačkoga dirigenta Wolfganga Endrösa.

Ovom smo prigodom kratko razgovarali s dirigentom Domenikom Briškim:

Poštovani maestro, čestitamo na večerašnjem koncertu koji je publika nagradila snažnim i dugotrajnim pljeskom. Možete li nam reći, koji bi po Vašemu mišljenju bio najveći izazov za jednoga dirigenta ravnati ovolikim brojem izvođača i ovako zahtjevnim djelom?

Najveći izazov je približiti se ostvarenju ideje koju je imao skladatelj dok je djelo skladao. Mi svi, i dirigent i izvođači, nastojimo razumjeti i slijediti ideju skladatelja kako bismo što vjernije predstavili publici njegovo djelo, a svjesni smo kako to nije nimalo lagan zadatak. Uživjeti se u ulogu samoga skladatelja, razmišljati kako je on razmišljao, razumjeti poruku i prenijeti je drugima, glavni je preduvjet veličanstvene izvedbe djela.

Ovaj koncert nije prva suradnja s maestrom Draganom Filipovićem i Akademskim zborom „Pro musica“. Kako biste opisali tu suradnju?

Jednom riječju: Odlično! To nije naša prva suradnja. Svaki put je to odlična suradnja. U Zboru je puno mladih glasova, obećavajućih, voljnih pjevanju, benevolentnih. Dakle, odlično, kao i svaki put. Čestitam im na tome i potičem na ustrajnost.

Kako ocjenjujete večerašnju izvedbu Haydnove Mise in B, ali i djelo „Surrexit Pastor Bonus“ te, naravno, sinoćnju izvedbu u Dubrovniku?

Iz svoga osobnog iskustva mogu reći sve najbolje, ali to publika najbolje ocijeni. Mislim da su djela veličanstvena, i u samome nastajanju, kao i u izvedbi.

Što biste ukratko kazali o samome Haydnu i o ovome njegovu djelu?

Haydn je, jednom riječju, genijalac. Bio je temelj Bečke škole i kao što sami čujete, toliko je novih stvari napravio i uveo u glazbu – njegovom zaslugom djela za gudački orkestar mogla su dovesti do gudačkoga kvarteta zbog prakse sviranja s jednim izvođačem na svakoj dionici. S njime počinje razvitak toga žanra. Napisao je mnoga velika djela, a ovo njegovo posljednje cjelokupno djelo kuca na vrata romantike, ali ima romantičkih elemenata jako puno, tako da nemam riječi kojom bih opisao njegovu genijalnost.

Hvala Vam, maestro, na ovome kratkom razgovoru i čestitamo još jednom na večerašnjoj izvedbi.

Hvala i Vama za zanimanje i svako dobro!

Izvor: Crkva na kamenu/KTA