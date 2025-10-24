Proslava svetkovine Svih svetih u župi Aladinići – Dubrave

Župa Aladinići – Dubrave i ove godine svečano će proslaviti svoje nebeske zaštitnike – svetkovinu Svih svetih. Središnje misno slavlje bit će u subotu, 1. studenoga 2025. godine u 11 sati, a predvodit će ga don Josip Galić, župnik u mostarskoj katedrali.

Vjernici će se za ovu svetkovinu pripremati kroz trodnevnicu, koja započinje u srijedu, 29. listopada. Svaki dan trodnevnice program započinje krunicom u 17,30, a potom slijedi sveta misa u 18 sati.

Prvog dana trodnevnice bit će i ispovijed za sve župljane, a misu će predvoditi don Ivan Butum.

Drugog dana, u četvrtak 30. listopada, misno slavlje predvodit će don Roland Jelić, dok će trećeg dana, u petak 31. listopada, misu predvoditi don Ante Vrhovac.

Pod geslom „Svi sveti, molite za nas!“, župljani i vjernici iz okolnih mjesta okupljaju se u zajedništvu molitve, zahvalnosti i radosti, slaveći ovaj veliki blagdan.

Dobro došli na proslavu svetkovine Svih svetih u Dubravama!

Ljiljana Matić