Duhovna obnova uoči proslave sv. Stjepana

ČERIN – Sveti Stjepan Prvomučenik zaštitnik je župe Čerin. Župnik župe Čerin fra Tihomir Bazina i župni kapelan fra Hrvoje Miletić organiziraju za svoje župljane i druge vjernike duhovnu obnovu uoči proslave svoga zaštitnika sv. Stjepana. Pozivaju na sudjelovanje na ovoj duhovnoj obnovi koju će kroz sve dane predvoditi fra Damir Pavić, bosanski fratar. Tema ove trodnevne duhovne obnove je “Svjedočiti vjeru u Isusa Krista danas”.

Program:

Ponedjeljak, 31. srpnja 2017.

18 sati – Ispovijed

18,20 – Krunica

18,45 – Priprava za svetu Misu

19 – Pobožnost i sveta Misa

20 – Proslava dvadesete obljetnice od osnutka Frame Čerin

Utorak, 1. kolovoza 2017.

18 sati – Ispovijed

18,20 – Krunica

18,45 – Priprava za svetu Misu

19 – Pobožnost i sveta Misa

20 – Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu

Srijeda, 2. kolovoza 2017.

18 sati – Ispovijed

18,20 – Krunica

18,45 – Priprava za svetu Misu

19 – Pobožnost i sveta Misa

20 – Duhovni nagovor

Srijeda, 3. kolovoza 2016.

8 sati – Rana sveta Misa

10,45 – Polaganje vijenaca na spomeniku

11 – Svečana sveta Misa za župljane

18,30 – Krunica

19,00 – Sveta Misa za djecu i blagoslov djece

Poštovani župljani, nalazimo se u sred ljetnih vrućina i u vrijeme godišnjih odmora kada želimo predahnuti od svakodnevnog posla i obveza kojih nam svima ne nedostaje tijekom godine. Želimo se malo povući i opustiti kako bismo ponovno mogli nastaviti raditi te sebi osigurati kruh svagdašnji i sve ono što nam je potrebno za jedan pristojan život. Sasvim je sigurno da nam je svima to potrebno i da čovjek, iako je pozvan da radi, ne može bez odmora. Ne može i ne smije se pretvoriti u stroj koji neprestano radi želeći učiniti što više i zaraditi što više. To sasvim sigurno nije život dostojan čovjeka. Osim našega tijela i naša duša traži svakodnevni odmor, a barem jedanput godišnje i malo duži odmor. To nije odmor bez Boga, molitve ili bez svete mise. Upravo suprotno! To je moja potpuna okrenutost prema Bogu i povlačenje u sebe samoga. Nažalost, rijetki sebi mogu priuštiti neke duhovne vježbe ili duhovnu obnovu. Teško se odvojiti od obitelji i obiteljskih obveza. Upravo zato i postoji trodnevnica sv. Stjepanu. Prilika je to da se, bez velikog napora, povučemo u svoju nutrinu i preispitamo što se to u njoj krije, te da obnovimo svoj duh i duhovno pripremljeni proslavimo svoga nebeskoga zaštitnika. Možda sv. Stjepan nije toliko “popularan” u narodu kao neki drugi sveci, ali je sasvim sigurno da je upravo on “udario temelje” svim drugim mučenicima koji su došli iza njega. On je kao mladić darovao svoj život za vjeru i Boga. Ništa ga nije pokolebalo da javno očituje i prizna onoga kome on pripada i bez koga njegov život nema smisla. Pitam se koliko smo mi, današnji kršćani, slični sv. Stjepanu!? Imamo li mi snage javno ispovjediti svoju vjeru i javno reći tko smo i što smo? Smijemo li i mi danas biti kršćani koji se ne boje ničega što može uništiti tijelo, a sačuvati duh ili smo možda poput slamke koju vjetar njiše kako hoće ili se ona sama okreće za vjetrom kako se ne bi slomila? Sv. Stjepan je bio čvrst i nepokolebljiv i upravo zato se trebamo utjecati u njegov zagovor kako mi sami nikada ne bismo posustali ili odustali od ideala kršćanstva na koji nas poziva Isus Krist. “Svjedočiti vjeru u Isusa Krista danas” tema je ovogodišnje duhovne obnove koju će predvoditi bosanski franjevac fra Damir Pavić. Bit će to jedna cjelina koja nije odvojiva i upravo zato je poželjno odvojiti vrijeme i sudjelovati na ovoj trodnevnici kako i na samoj svetkovini Sv. Stjepana. Ova godina je značajna i zbog toga što u ovoj trodnevnici slavimo i dvije obljetnice. Prva je dvadeset godina od osnutka naše Frame. Danas više ne treba objašnjavati što je to Frama, kao što je trebalo prije dvadeset godina kada ju je pokrenuo tadašnji kapelan fra Stipe Martinović. Frama je danas postala prepoznatljiva i bez premca jedan dobar duh ove naše župe. Skoro da nema župne aktivnosti u koju framaši nisu uključen. Ovim putem želimo zahvaliti svim bivšim i sadašnjim framašima na svemu što su činili i čine za ovu našu župu. Ujedno im i čestitamo ovu, ne malu, obljetnicu njihova rada i djelovanja. Druga obljetnica je trideset godina svećeništva naših župljana fra Miljenka – Mike Stojića i fra Miljenka – Miće Stojića. Zahvala je to sviju nas na daru života i svećeništva ove dvojice fratara. Njima od srca čestitamo i uključujemo u svoje molitve, a sve vas potičemo na molitvu za nova duhovna zvanja naše župe. Sve vas od srca potičemo na sudjelovanje u ovoj duhovnoj obnovi da kao župna zajednica duhovno obnovljeni proslavimo našeg nebeskog za- štitnika sv. Stjepana. S ovim mislima i željama na sve vas zazivamo Božji blagoslov po zagovoru sv. Stjepana.

Fra Tihomir Bazina

Fra Hrvoje Miletić

Čerin, srpanj 2017.