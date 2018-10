Župa Kruševo organizira pokop Jelinih zemnih ostataka i proslavu Dana Kruševa u nedjelju, 14. listopada 2018., u 10 sati. Sveta Misa bit će slavljena u kapelici krivodolskoga groblja a misno slavlje i pokop Jelinih zemnih ostataka predvodit će msgr. Ratko Perić, biskup. Organizatori ovoga događaja Povjerenstvo za ispitivanje “Jelina groba”, MZ Kruševo u suradnji sa župnikom don Ljubom Planinićem pozivaju vjernike da sudjeluju na svetoj Misi i čašćenju Jelina groba u Krivodolu.

Na Krivodolu više generacija prenosi usmenu predaju o Jeli i njezinu mučeništvu, a grob se časti kao “Jelin grob”. Jelu su u vremenima turske i osmanske vladavine Turci u prolazu preko Krivodola zatekli kod ovaca u ogradi “Gabruša”. Htjeli su je silovati. Ona im se oduprijela. Turci su je ubili, a ovce joj pokrali. Poslije mučeničke smrti šest Krivodoljana otišlo je na mjesto mučeništva i Jelu su pokopali. Od mučeničke smrti do dana današnjega narod neprekidno hodočasti na njezin grob.

Čašćenje Jele i njezina groba zasmetalo je Turcima koji su je ubili. Odlučili su njezin grob iskopati a zemne ostatke uništiti. Međutim, narod ih je preduhitrio. Otišla je skupina Krivodoljana s pričom da će Jeline kosti iskopati i potajno ih pokopati na Cikojino groblje. Međutim, njezin grob ni kosti nisu dirali nego su dva metra od njezina groba, zapalili klačinu, na završenu klačinu prenijeli su kameni grobni humak s Jelina groba i na taj način Turcima “zameli trag”.

Iz počasti prema Jeli, njezinu mučeništvu i svjedočenju, odlučili smo istražiti i ispitati njezin grob. Prve korake imali smo 2003. Tada smo predaju koja se prenosila zapisali i fotografirali njezin grob. Od tada smo pratili hodočašća i vidjeli smo da se neprekidno hodočasti na njezin grob, bilo osobno ili u manjim skupinama. Od 2015., početkom listopada, započeli smo u župnoj crkvi slaviti sv. Misu za Jelu. U subotu, 7. listopada 2017., upoznali smo biskupa Ratka s Jelinim grobom, mučeništvom i želji da njezin grob istražimo. Tada smo pristupili bližoj organizaciji i istraživanju Jelina groba.

U dva prva pokušaja (23. i 24. ožujka 2018.) nismo pronašli Jelina groba ni njezinih kostiju. Tamo gdje je bio kameni grobni humak ispod njega je bila garevina i klačarda. U trećem pokušaju (31. ožujka 2018.) istraživanja pronašli smo Jeline kosti, u četvrtom (12. travnja 2018.) organizirali smo ekshumaciju. Poslije ekshumacije Jeline kosti pohranili smo u kapelici sv. Josipa, a orijentirali se uređenju pristupa do njezina groba i izgradnji grobnice. Planiramo sve pripreme završiti do 14. listopada 2018., i tada (nedjelja) u 10,00 sati na krivodolskom groblju organizirati misno slavlje i sprovodnu povorku od groblja do Jelina groba i Jeline kosti sahraniti u grobnici.

Istražujući sve potrebno o Jeli, naišao sam na više mjesta gdje se navodi uzrok smrti “ubili ga Turci” ili ubili ga “vojnici Rizvanbega” i slično. Znamo od naših predaka za više grobova po Hercegovini za koje se veže usmena predaja stradanja i mučenja. Bilo bi dobro da svatko u svojem kraju usmene predaje prenese u pisane, da ih zapiše, a prema mogućnosti da se i grobovi istraže. Ova ideja vodila je i nas kad smo započeli istraživanje Jelina groba. Uz to kako se Jelin grob časti kao grob mučenice, odlučili smo izgraditi prikladan prilaz (put) do Jelina groba i izgraditi grobnicu.

Po ovome što smo učinili za Jelu neka joj Bog udijeli pokoj vječni, a nama sve ono što smo činili i što činimo neka bude za naše osobno spasenje.

Izvor: Crkva na kamenu