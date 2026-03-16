Najava zasjedanje BK BiH 20. i 21. ožujka u Mostaru

16. ožujka 2026.

Zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (BK BiH) bit će održano 20. i 21. ožujka u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru. Zasjedanje će početi u petak 20. ožujka u 9 sati, a završit će u subotu 21. ožujka konferencijom za medije u 12 sati. Bit će to 95. redovito zasjedanje BK BiH.
Uoči početka redovitog zasjedanja BK BiH u katedrali Marije Majke Crkve u četvrtak 19. ožujka u 18 sati u Mostaru će biti proslavljena svetkovina sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije. Misno slavlje će predslaviti i propovijedati banjolučki biskup mons. Željko Majić.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA

