Obilježavanje 59. Svjetskog dana društvenih komunikacija u BiH 28. rujna

24. rujna 2025.

Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u nedjelju 28. rujna 2025. obilježit će 59. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. U prigodi proslave Dana medija u nedjelju 28. rujna 2025. u 11 sati predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja i predsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, slavit će misu u župi sv. Antuna Padovanskog u Prnjavoru. Prilika je to za molitveni susret medijskih djelatnika u prnjavorskoj župi. Svi medijski djelatnici koji će nazočiti ovom misnom slavlju mogu svoj dolazak najaviti Tajništvu Biskupske konferencije na e-mail: tajnistvo@bkbih.ba. Radio Marija BiH uživo će prenositi misno slavlje iz Prnjavora.
Svjetski dan društvenih komunikacija je dan kada su svi vjernici u biskupijskim zajednicama u BiH pozvani moliti za medijske djelatnike, razmišljati o ulozi medija u njihovim životima te o Poruci Svetog Oca koju upućuje svake godine za tu prigodu.
Uz Dan medija, kako je to uobičajeno, Vijeće za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH izdalo je i prigodnu knjižnicu s tekstovima posvećenim ovogodišnjem Svjetskom danu sredstava društvenih komunikacija: predgovor potpisuje vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić; potom slijedi poruka pape Franje; predložak ovogodišnje homilije napisao je fra Danijel Nikolić; predložak molitve vjernika don Milenko Krešić; osvrt na dokument „Etika u obavijesnim sredstvima“ – 25 godina poslije potpisuje Brane Vrbić, a Citate iz apostolskog pisma sv. Ivana Pavla II. „Brzi razvoj“ iz 2005. godine priredio je vlč. Josip Vajdner.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA

