Obilježavanje Svjetskog dana društvenih komunikacija 2021. godine u BiH

U nedjelju, 26. rujna 2021. bit će obilježen 55. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije koji se, u skladu s odlukom Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini iz 2003. godine, umjesto u mjesecu svibnju, obilježava u Bosni i Hercegovini u posljednju nedjelju u mjesecu rujnu.

Predsjednik Vijeća za sredstva društvenih priopćivanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutori vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, u nedjelju 26. rujna 2021. u 11 sati predvodit će Euharistijsko slavlje u samostanskoj i župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Tolisi u Bosanskoj Posavini u povodu obilježavanja Svjetskoga dana društvenih komunikacije u biskupijskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Župnik i gvardijan u Tolisi je fra Mario Jurić (e-mail: framario@gmail.com; mob. 063 792 488). Svi medijski djelatnici, koji žele i koji mogu, dobro su došli na ovo Misno slavlje kao i na druženje nakon Svete mise. Bilo bi lijepo da svoj dolazak ranije najave gvardijanu Juriću.

Vijeće za sredstva društvenog priopćivanja Biskupske konferencije BiH priredilo je prigodnu brošuru namijenjenu svim pastoralnim djelatnicima i medijskim radnicima. U predgovoru predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH nadbiskup Vukšić, između ostalog, piše: „Već kroz nekoliko godina ustalio se običaj, da predsjednik Vijeća za medije BK BiH, u dogovoru s nadležnim biskupom i župnikom, na taj dan predvodi slavlje Svete Mise u jednoj od naših župnih zajednica. Svake godine u drugoj biskupiji i drugoj župi. Započelo je Svetom Misom u Mostaru 2014. godine, te nastavljeno u Sarajevu, Banja Luci, Tomislavgradu, Žepču, Drvaru i Potocima kod Mostara. I nastavljajući tu lijepu tradiciju, ove godine će to, ako Bog da, biti u Tolisi, gdje ćemo zajedničku molitvu uputiti Gospodinu Bogu za izgradnju zdravoga zajedništva među ljudima“, napisao je nadbiskup Vukšić koji na kraju preporučuje „u Božji blagoslov živote i plemenita nastojanja svih djelatnika u sredstvima društvene komunikacije da, promičući dostojanstvo i prava ljudske osobe, istinu i opće dobro, dadnu svoj doprinos za izgradnju i učvršćenje stvarnoga zajedništva i sloge među ljudima“.

U brošuri je u cijelosti objavljena Poruka pape Franje za 54. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija o kojoj nadbiskup Vukšić u uvodnoj riječi piše: „U povodu 55. svjetskoga dana sredstava društvene komunikacije papa Franjo se ove godine obratio cijeloj svjetskoj javnosti potaknut riječima: ‘Dođi i vidi’. To su riječi, koje je Isusov učenik Filip izgovorio Natanaelu, nakon što je ovaj izrazio sumnju da bi iz Nazareta, odakle je bio Isus, moglo uopće doći nešto dobro. To jest, Papa predlaže da bi oni koji posreduju informacije i ostale sadržaje, ako su vođeni pravilom istine i objektivnoga poznavanja stvari, trebali također iskustveno poznavati ono što priopćavaju. Kroz osobno iskustvo posebice je potrebito poznavati ljude da bi se o njima, njihovim životima, stvarnom stanju i potrebama moglo objektivno izvješćivati. Odnosno, kao što Papa veli u podnaslovu svoje ovogodišnje poruke, oni koji stvaraju i posreduju informaciju i služe se sredstvima društvene komunikacije trebaju komunicirati tako da ljude i situacije, o kojima izvješćuju, prije toga susreću tamo gdje jesu i kakvi jesu.

Budući da su novinari najvažniji čimbenik u tom važnom području suvremenoga načina života i kulture, neka bude ponovljeno također ove godine, da se izborom datuma objavljivanja papine poruke nastavlja praksa, da ona bude objavljena 24. siječnja, na blagdan svetoga Franje Saleškoga, ženevskoga biskupa (umro 1622.), crkvenoga naučitelja (1877.) i zaštitnika novinara od 1923. godine“.

U brošuri se nalazi i predložak prigodne propovijedi za Dan društvenih komunikacija koju je pripremio ravnatelj i glavni urednik Radija Marija Bosne i Hercegovine p. Mato Anić. „Ljubav nije zaštićena luka za počinak nego božanska moć koja uvijek iznova stvara unatoč sukobu i porazu. Božje kraljevstvo mora doći u naš stvarni, a ne virtualni život. Neka i mediji tomu daju svoj doprinos. Neka budu glas nemoćnih, glas gladnih, obespravljenih, glas zaboravljenih. Neka donose pozitivne i poticajne primjere iz života. Neka se krepost i dobra djela ne hvale samo u nekrolozima ili osmrtnicama dok u glavama mnogih ljudi krepost još uvijek ima prizvuk dosade, konformizma i tradicionalnih vladanja. I tako se kršćanski ideali iskrivljuju. Ako je netko zauzet ili bi među prvima trebao biti zauzet za pravedniji svijet, onda je to upravo kršćanin. Sam Isus je naš najveći i najbolji primjer“; piše p. Mato.

Prigodnu Molitvu vjernika je napisao je župnik župe Pohoda Blažene Djevice Marije u Banjoj Luci i banjolučki dekan preč. Žarko Vladislav Ošap. Jedan od molitvenih zaziva glasi: „Gospodine, prosvijetli svojim svjetlom sve koji su danas uključeni u rad društvenih komunikacija, osobito tijekom ove pandemije: da njihov rad bude u službi istine, pravde i sveopćeg dobra, a bore se protiv svih laži, strahova i manipulatora ljudima, molimo te“.

Glavni urednik Katoličkog tjednika i mrežne stranice Nedjelja.ba vlč. Josip Vajdner napisao je prilog pod naslovom: „Novinarsko poslanje u odjeku Godine Božje Riječi“. Razmišljajući o novinarskom poslanju u Godini Božje Riječi, koja će biti zaključena na liturgijski spomendan sv. Jeronima, 30. rujna 2021., a započela je istog dana 2020. godine, vlč. Vajdner na kraju piše: „Imajući iskustvo krvavoga rata, i hrvatski je narod – kao i ostali narodi koji žive na ovdašnjem podneblju – prošao fazu materijalne obnove. Porušene crkve, župne kuće i druga crkvena zdanja u velikoj većini su ponovno podignuti – neki čak i veći i ljepši nego što su bili. No, umjesto duhovnoga povratka korijenima sada se nalazimo u razdoblju fizičkoga odlaska i prirodnoga izumiranja. U suočavanju s ovom situacijom postoje dvije opcije: žalovanje nad sudbinom i pesimističko čekanje kada će nas nestati ili vjerničko razbuđivanje i utvrđivanje ‘ostatka koji tek što ne umre’ (usp. Otk 3,2). Kako napisa Nobelovac, nije vrijeme za isprazne priče. ‘I gle, kao uvijek u časovima najvećeg iskušenja, ja vidim, da mi u dnu duše, pod tvrdom korom i sivim talogom praznih riječi i izvitoperenih pojmova koji tako brzo iznevjere, žive vječne, nesvjesne i blagoslovljene baštine djedova, koji su tijelo svoje položili u stara rasuta grobišta, a jednostavne i jake vrline svoje u temelje naših duša’, Ex ponto. U tom procesu novinarsko zvanje ima izniman (a i uzvišen) zadatak na temelju Božje riječi prepoznavati u čemu su to naši stari nalazili snagu u borbi sa životnim iskušenjima te unositi svjetla u tmine javnoga mnijenja opterećenoga dnevno-političkim previranjima“.

Na kraju brošure preuzet je s mrežne stranice Svjetla riječi zanimljiv članak bibličara dr. fra Darka Teperta pod naslovom: „Mediji u Novom zavjetu“. „Kršćanin se treba služiti svim raspoloživim medijima i to treba činiti na najbolji mogući način, pri čemu mora uvijek ostaviti i kršćanski biljeg. Kršćanin i u medijima mora ostati do kraja kršćanin. Ne može se biti kršćanin, a putem društvenih mreža nekoga ocrnjivati ili ismijavati. Ne može se biti kršćanin, a putem medija širiti mržnju ili neprovjerene vijesti. Kršćanin i u medijima mora biti apostol istine“, poručio je fra Darko na kraju svoga članka.

Cjelovitu brošuru i prigodni plakat može se besplatno i bez prethodnog dopuštenja, kao i sve sadržaje s KTA BK BiH, preuzeti s web stranice.

Brošuru u PDF formatu možete preuzeti ovdje

Brošuru u DOC formatu možete preuzeti ovdje

Plakat možete preuzeti ovdje

Poruku pape Franje za 55. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija pročitao je predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA