Obiteljski dan u Kupresu

Uoči Šestoga obiteljskog dana koji će biti upriličen u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu u nedjelju 30. srpnja 2023. mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić uputio je okružnicu svim svećenicima i vjernicima ovih dviju biskupija:

Poštovana braćo svećenici!

Odlukom biskupa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine određeno je da Šesti obiteljski dan bude upriličen u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu u nedjelju, 30. srpnja 2023. godine. Također je dogovoreno da se i ove, kao i ranijih godina, cijela Crkva u Bosni i Hercegovini te nedjelje ujedini u molitvi obilježavajući Treći Svjetski dan baka i djedova i starijih osoba. Papa Franjo uputio je i svoju Poruku za taj dan koji ćemo mi, umjesto 23. srpnja, obilježiti u nedjelju 30. srpnja pod geslom: „Od koljena do koljena dobrota je njegova“ (Lk 1,50).

Pozivam svećenike na području Duvanjskoga dekanata da se, ukoliko im pastoralne obveze dopuštaju, priključe slavlju u Kupresu. Neka na to slavlje pozovu i vjernike iz svojih župa.

Svećenike na drugim područjima biskupijâ pozivam da se u nedjelju, 30. srpnja 2023., na euharistijskim slavljima na prikladan način obilježi ovaj dan i moli za obitelji, kao i za djedove, bake i starije osobe.

Također, molim župnike da Biskupskom ordinarijatu u Mostaru do utorka, 25. srpnja 2023., prijave bračne parove koji ove godine obilježavaju 25. ili 50., odnosno 60. obljetnicu braka i koji namjeravaju sudjelovat na Misnom slavlju u Kupresu kako bi mogli primiti prigodni blagoslov na obljetnicu svoga braka.

Program VI. Obiteljskog dana je sljedeći:

Subota, 29. srpnja 2023.

19 sati – Sveta Misa uočnica: predvodi nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BIH mons. Tomo Vukšić, predsjednik BK BiH

20 sati – jednosatno klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom: predvodi nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić

Nedjelja, 30. srpnja 2023.

10 sati – molitva krunice i prigoda za pristup sakramentu ispovijedi

11 sati – svečano Euharistijsko slavlje: predvodi predsjednik Vijeća za obitelj BK BiH mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki

Na sve zazivam obilje Božjeg blagoslova.

✠ Petar, biskup

don Stipe Gale, kancelar