Predstavljanje knjige “Isus u hramu” u Biskupijskom centru Sarsenterum Stolac

Matica hrvatska Stolac, Biskupijski centar Sarsenterum i Grad Stolac organiziraju predstavljanje knjige Isus u hramu, autorice Nikoline Lovrić. Riječ je o djelu koje na pristupačan način donosi pripovijest o malom Isusu i svetosti obitelji, namijenjeno prvenstveno najmlađim čitateljima.

Knjigu će predstaviti mons. Ratko Perić, biskup u miru, i Ante Bender, koji ujedno moderira program. Glazbeni dio večeri upotpunit će Josipa Bošnjak na klaviru te baritoni Tomislav Perić i Danijel Perić.

Predstavljanje će se održati 18. studenog 2025. u 18 sati u Biskupijskom centru Sarsenterum u Stocu.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da sudjeluju u ovom kulturnom događaju i podrže autoricu te njezin rad.

Izvor: Crkva na kamenu